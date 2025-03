Oženio se bivši suprug Ive Todorić, naš dizajner objavio fotku s vjenčanja i otkrio tko je nova supruga Hrvoja Balenta

Bivši suprug Ive Todorić, Hrvoje Balent opet je u braku i tu vijest je na društvenim mrežama otkrio hrvatski dizajner Ivica Skoko. Podijelio je nekoliko fotografija s Balentovog vjenčanja i otkrio kako je njegova nova supruga Draženka Sikter za svoj poseban dan odabrala upravo vjenčanicu s njegovim potpisom. - Mrs&Mr Balent čestitke. Želim vam puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu! Draženka hvala na ukazanom povjerenju, zaista blistaš i izgledaš veličanstveno. Draženka Sikter & Hrvoje Balent - napisao je Skoko na Instagramu gdje je objavio i nekoliko fotografija s ovog vjenčanja. Novopečeni bračni par bračne je zavjete izmijenio na otoku Bora Bora.

Hrvoje Balent je bio član uprave nekadašnjeg Agrokora, a Iva je u tvrtki koja je pripadala njezinu ocu bila zadužena za marketing. Poduzetnik je u listopadu 2017. godine bio s Todorićem u pritvoru, a Iva ih je oboje dočekala nakon što su bili pušteni na slobodu. Naime, dok ga je tog listopada još grlila, samo koji mjesec kasnije krenule su glasine da taj brak neće još dugo trajati. Tada je u medijima kao bomba odjeknula vijest da je Balent podnio i službeni zahtjev za razvod od dugogodišnje supruge Ive. - Ove sam godine prošla kroz puno toga. Nakon svih uspona i padova mogu reći da je iza mene loša godina, ali još sam ovdje. Još sam u stanju učiti, rasti, smijati se nevoljama i radovati se blagoslovima. Zbog toga sam zahvalna za sve i svakog tko je još prisutan u mom životu - ako se prisjetimo, napisala je Iva u prosincu 2017. godine na svojim profilima na društveni mrežama.

Iva i Hrvoje imali su raskošno vjenčanje 2001. godine u nekadašnjem hotelu Intercontinental, a ono je prozvano "vjenčanjem godine". Svatove od oko 300 uzvanika zabavljao je do sitnih sati pokojni glazbenik Jasmin Stavros. Kruna njihova braka bilo je rođenje njihove djece - kćeri Tare te sinova Ivana i Ante. Supružnici su s djecom živjeli u Kulmerovim dvorima u Zagrebu s ostatkom obitelji Todorić, a Hrvoje je 2012. došao u upravu koncerna Agrokor. S godinama je napredovao do mjesta izvršnog potpredsjednika za centralnu nabavu i usluge Agrokora, a Iva je bila direktorica marketinga. Iva je nakon razvoda ljubila samozatajnog Beograđanina o kojem se tada znalo samo da se zove Nikola, no ljubav s njim ipak nije dugo potrajala.

