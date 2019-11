Dugo je čekao da se probije, a suradnica ga je opužila za zlostavljanje

Američki glumac Mark Harmon jedan je od najprepoznatljivijih lica televizijskih kriminalističkih serija.

Sedamnaest sezona kasnije, NCIS, koja ga je proslavila, još uvijek je iznimno popularna serija, a to mogu zahvaliti šarenoj glumačkoj postavi i, naravno, Harmonu, koji joj je postao zaštitni znak. Rođen u Kaliforniji, Harmon je odrastao u kući s majkom i sestrama. Otac, sportski novinar, često nije bio kod kuće, što je ostavilo traga na glumčevoj psihi, ali i na njihovu odnosu koji nije bio idiličan. - Odgojio me da budem jak, ali bilo je teško. Naučio me da se za sve moram boriti - rekao je glumac jednom prigodom. Ipak, jednako su voljeli sport, pogotovo ragbi, njegov otac osvojio je Heismanov trofej. Mark je isto bio odličan igrač, ali je odbio 40.000 dolara koje su mu ponudili da se profesionalno bavi ragbijem.

Htio je studirati pravo, no to mu nije išlo, već je 1974. završio komunikologiju. Zaposlio se u marketinškoj agenciji, no to ga nije ispunjavalo pa je počeo prodavati cipele sportašima. Za vrijeme fakulteta okušao se kao glumac, imao je malu ulogu u seriji Ozzie Girls, a tada, kada nije bio sretan dok je radio uredske poslove, odlučio je da bi se mogao prijaviti na neke audicije i malo više potruditi oko glume. Pomogao mu je veteran Jack Webb koji mu je pronašao posao. Ulogu u kriminalističkoj drami Adam-12. Producenti su ga zamijetili pa su mu davali uloge tihih, zgodnih stranaca. - Glumim ljude bez imena. Policajce, farmere - kazao je Harmon u jednom intervjuu. Iako je nominiran za Emmy 1977. za ulogu u filmu Eleanor and Franklin: The White House Years, trebala mu je prava prilika da se probije i da se publika zaljubi u njega. Za to vrijeme radio je kao krovopokrivač po danu, a po noći glumio u kazališnim predstavama. A onda je napokon dobio šansu. Uloga u sapunici Flamingo Road otvorila mu je vrata uspjeha. Glumio je političara u usponu koji je oženio bogatašicu iz Floride (Morgan Fairchild). U sapunici je imao i ljubavnicu, nju je tumačila Christina Raines, a nju je počeo viđati i izvan seta, te su se ubrzo upustili u ljubavnu vezu. Čak i po završetku snimanja serije nisu se odvajali jedno od drugog, jer su sudjelovali u predstavi Key Exchange. Dvije godine poslije su prekinuli, a Harmon, kojeg je prekid užasno pogodio, pokušao je naći sreću s glumicom Heather Locklear.

Romansa nije potrajala i ubrzo su se razišli. Iako mu ruže nisu cvale na privatnom planu, na poslovnom mu je krenulo. Dobio je novu ulogu u seriji, drami ST. Elsewhere u kojoj je glumio plastičnog kirurga koji se zarazi HIV-om. Pohvalili su ga mnogi jer je tom ulogom skrenuo pozornost na činjenicu da i heteroseksualni muškarci mogu oboljeti od stravične bolesti. U isto vrijeme, 1986. časopis People ga je prozvao najseksi muškarcem na svijetu, a njegova uloga serijskog ubojice Teda Bundyja u filmu Deliberate Strangers oduševila je mnoge i nije narušila njegov imidž kradljivca ženskih srca. Te se godine u njega zaljubila i glumica Pam Dawber. Očito je bila fatalna, pa su se vjenčali odmah iduće godine. A samo nekoliko mjeseci poslije krenuli su u borbu za dobrobit njegova nećaka Sama, kojem je glumac htio biti jedini zakonski skrbnik. Naime, njegova majka, glumica Kristin Harmon Nelson našla se u vrtlogu ovisnosti i nije mogla adekvatno skrbiti o Samu. Cijela situacija izazvala je razdor u glumčevoj obitelji, jer su svi stali na njegovu stranu. Kako bi zaustavio svađu, odlučio je odbaciti tužbu. Idućih 10 godina proveo je prihvaćajući različite uloge, što na filmu, što u serijama. Većina njih nije se emitirala dulje od dvije sezone. Puno više sreće imao je kada je prihvatio ulogu u drami Chicago Hope, 1996. Igrao je ortopedskog kirurga.

Za vrijeme rada na seriji imao je više vremena za odgoj dvojice svojih sinova, Seana i Tya. Nakon što je Chicago Hope završio, prihvatio je ulogu u seriji Zapadno krilo. Dobio j, a onda ga je pod svoje krilo uzeo Don Belisario i tako je počela njegova priča u seriji NCIS u kojoj još uvijek glumi. Uz njega je godinama glumila i Pauly Perrette, koja ga je poslije optužila za zlostavljanje.

- Bojim se Marka Harmona i bojim se njegovih napada. Imam noćne more od toga - napisala je Perrette na Twitteru prije mjesec dana. Na društvenim mrežama konstantno je tvrdila da se boji Marka, s kojim je radila godinama. Nikada nije objavila dokaze za svoje ozljede. U jednoj sezoni imala je i ruku u gipsu, no poslije je otkrila da krivac za to nije bio Harmon. Iako su ozljede bile ozbiljne, mnogi fanovi prigovarali su da je više puta rekla kako je sklona ozljedama i kako voli sve raditi sama, popravljati klima-uređaje, odvode... za sebe kaže da je "sama svoj majstor".

Jedan od incidenata, kažu izvori sa seta, dogodio se 2016. godine. Mark je na snimanje doveo psa koji je potom izgrizao jednog od glumaca. Pauley je nakon toga potpuno izgubila kontrolu te je ponovila bijesni ispad na Twitteru. - Ovo se dogodilo članu moje ekipe. I borila sam se da se to ne dogodi ponovno! I to kako bih zaštitila svoje ljude! Zbog toga su me napali i izgubila sam posao - napisala je glumica, no izvor blizak produkciji tvrdio je da je to čista laž te da je seriju napustila samovoljno. Harmon se više puta ispričao zbog incidenta, no ponovno je doveo svog psa na snimanje iako je bio agresivan. Kasnije je Perrette još više bjesnjela, nakon što su je mase obožavatelja molile da se vrati u seriju.