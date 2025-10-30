Heroin, nož u trbuhu i život na rubu: Šokantna i tragična priča najmračnijeg para rocka

On, rođen kao John Simon Ritchie u Londonu, bio je produkt nomadskog djetinjstva s majkom ovisnicom, pronalazeći prihvaćanje tek među šiljastim frizurama i buntovništvom punk scene. Ona, Nancy Spungen, rođena je u ugodnom predgrađu Philadelphije, no njezina je nestabilna narav bila previše za konformizam; završila je u mentalnoj ustanovi i školi za problematičnu djecu prije nego što je sa 17 godina pobjegla u New York. Sudbine su im se ispreplele u Londonu 1977. godine. Sid Vicious, iako nije znao svirati, netom je postao basist zloglasnih Sex Pistolsa. Nancy, groupie djevojka s američke punk scene, poznata po nabavljanju heroina, stigla je u London s ciljem da zavede člana benda. Nakon što ju je Johnny Rotten odbio, usmjerila je pažnju na Sida. Za njega je to bila ljubav na prvi, neskladni pogled.

Njihova je veza bila toksična simbioza dviju slomljenih duša. U Nancy, Sid je pronašao nekoga iskusnog u svijetu seksa i droge, ali i nekoga tko je trebao njegovu specifičnu vrstu zaštitničke naklonosti. U njemu je ona pronašla prirodno sramežljivu osobu koja je podnosila njezine oštre rubove i posjedovala neodoljivu privlačnost zvijezde u usponu. Brzo su postali nerazdvojni, na užas ostatka benda i menadžera Malcolma McLarena, koji su Nancy smatrali destruktivnim utjecajem. Jedan je svjedok kasnije opisao jedinstvenu prirodu njihove veze, prisjećajući se kako je Nancy jednom naredila Sidu da gurne napadnu obožavateljicu niz stube u klubu. "I učinio je to, bez razmišljanja", rekao je svjedok. "Bio je vitez u zahrđalom oklopu." McLaren je čak priznao da ju je pokušao "oteti" i staviti na avion za New York, no njihova međusobna ovisnost učinila je taj plan nemogućim.

Kako je bend, unatoč svemu, postajao sve popularniji, Sid i Nancy tonuli su sve dublje u pakao ovisnosti. Preselili su se u stan u Londonu gdje su se izolirali, a heroin je postao središte njihovog postojanja. Nancy, koja ga je i uvela u svijet teških droga, poticala je njegovu ovisnost. Mržnja benda prema njoj kulminirala je zabranom dolaska na američku turneju u siječnju 1978. godine. Sid je na to reagirao eskalacijom kaosa, u Dallasu je čak udario obožavatelja bas gitarom po glavi. Sex Pistolsi nisu preživjeli turneju; raspali su se nakon katastrofalnog nastupa u San Franciscu. Ostavljen sam sebi, Sid je pokazao koliko je disfunkcionalan, završivši u bolnici u New Yorku zbog predoziranja metadonom. Nakon što su se ponovno ujedinili, otputovali su u Pariz na snimanje filma, no Sid je većinu vremena provodio drogirajući se u hotelskoj sobi, a Nancy je navodno lažirala pokušaj samoubojstva kako bi ga spriječila da je napusti čak i na nekoliko sati.

U kolovozu 1978. par se preselio u New York i nastanio u sobi broj 100 legendarnog hotela Chelsea. Nancy je preuzela ulogu njegove menadžerice, dogovarala mu nastupe i služila kao glasnogovornica kad bi bio previše drogiran za komunikaciju. Njihov je život postao bijedna egzistencija u prljavoj sobi, ispunjena drogom, alkoholom i dostavom hrane. Kroz sobu je neprestano prolazio niz sumnjivih likova i dilera. Život na rubu dosegao je tragičan vrhunac u noći 11. listopada. U njihovoj malenoj sobi održavala se zabava, a Sid je progutao oko 30 tableta Tuinala, snažnog barbiturata, nakon čega je pao u komatozno stanje i tako proveo veći dio noći dok su gosti dolazili i odlazili.Sljedećeg jutra, 12. listopada, oko 11 sati, hotelsko osoblje otkrilo je stravičan prizor. Nancy Spungen ležala je mrtva na podu kupaonice, odjevena samo u donje rublje, s jednom ubodnom ranom u trbuhu. Iskrvarila je do smrti. Ošamućeni Sid pronađen je kako luta hodnikom, navodno jecajući kako ju je on ubio. Priznanje je ponovio i policiji, no kasnije ga je povukao, tvrdeći da se ničega ne sjeća. Uhićen je i optužen za ubojstvo. Oružje je identificirano kao lovački nož koji mu je Nancy kupila nekoliko tjedana ranije. Iako su mnogi vjerovali u njegovu krivnju, svjedoci su tvrdili da je zbog količine droge koju je uzeo bio u stanju u kojem nije mogao nikoga ubiti, što je otvorilo vrata brojnim teorijama.

Pušten uz jamčevinu koju je platila diskografska kuća, Sid je bio slomljen. Nekoliko dana kasnije pokušao je samoubojstvo prerezavši si zapešća, govoreći: "Želim se pridružiti Nancy i održati svoj dio pakta." Nakon što je ponovno uhićen zbog napada na brata Patti Smith, proveo je 55 dana u zatvoru na prisilnoj detoksikaciji. Pušten je 1. veljače 1979., a njegovi prijatelji i majka Anne Beverley, i sama ovisnica, organizirali su zabavu u čast njegova izlaska. Anne mu je te večeri nabavila heroin. U ranim jutarnjim satima 2. veljače, Sid Vicious pronađen je mrtav od predoziranja. Imao je samo 21 godinu. Njegova majka kasnije je tvrdila da je pronašla poruku o samoubilačkom paktu u njegovom džepu te da je vjerovala kako ga je spasila od doživotne robije, sugerirajući da njegova smrt nije bila slučajna.

Smrću glavnog osumnjičenika, slučaj ubojstva Nancy Spungen zauvijek je zatvoren. Ipak, teorije o tome tko ju je doista ubio nikada nisu prestale. Neki vjeruju da je riječ o neuspjelom dvostrukom samoubojstvu, dok drugi upiru prstom u dilera i tjelohranitelja Rocketsa Redglarea, koji je te noći bio u sobi i navodno se kasnije hvalio da ju je on izbo nakon što ga je uhvatila u krađi novca. Bez obzira na istinu, njihova priča ostaje jedna od najtragičnijih u povijesti glazbe. Malcolm McLaren je napisao: "Bila je njegova prva i jedina ljubav." U konačnom, tragičnom činu, Sidova majka je, prema legendi, potajno odnijela njegov pepeo u Pennsylvaniju i prosula ga po Nancynom grobu, zauvijek ih ujedinivši u smrti, baš kao što su bili neodvojivi u posljednjim mjesecima svojih kratkih, uništenih života.

