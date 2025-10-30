Ante iz 'Života na vagi' ispričao urnebesnu anegdotu s našim legendarnim glazbenikom: 'Ulazi zaštitar, a on pogleda'

Kandidat popularnog RTL-ovog showa "Život na vagi", Ante Mrvica, podijelio je nevjerojatnu priču o susretu s legendarnim Gibonnijem. Sve je počelo nakon što je Antina bivša klapa pobijedila na Festivalu dalmatinskih pjesama s izvedbom "Uvik ću te svojom zvati", a nagrada je bila zajednički nastup s glazbenim zvijezdama, uključujući i Gibonnija. No, na dan generalne probe u dvorcu Vitturi u Kaštelima, dogodio se problem.

Ante, koji je tada radio kao zaštitar, nije mogao uskladiti smjenu s probom. - Nisam se uspio dogovoriti ni s kolegama ni sa šefom da me netko zamijeni. Stigao sam u zadnji tren, nisam se stigao ni presvući. To je bilo u dvorcu Vitturi u Kaštelima - započeo je Ante priču. Stigao je u posljednji trenutak, ravno s posla i u radnoj uniformi, što je izazvalo pravu pomutnju. - Gibonni je stajao okrenut prema vratima i kad me vidio, pomislio je da se nešto dogodilo i da ću sve zaustaviti - prisjetio se Ante kroz smijeh.

Foto: RTL

Dok je slavni glazbenik bio uvjeren da slijedi prekid, dogodio se neočekivani preokret. Kolege iz klape samo su se pomaknuli, napravili mu mjesta i dobacili: - To je naš Mrvica - nakon čega je Ante bez riječi stao uz njih i počeo pjevati. To je potpuno šokiralo Gibonnija koji je odmah zaustavio glazbu uz danas rečenicu koje se Ante i dandanas dobro sjeća. - Stvarno je legenda. Rekao je: 'Stanite svi, ovdje zaštitari pjevaju!' - ispričao je Ante, opisujući komičnu reakciju slavnog Splićanina.

Simpatična situacija toliko se dojmila glazbenika da je na samom nastupu pozvao Antu da stane ispred svih, pa tako postoji i fotografija na kojoj zaštitar ponosno pjeva u prvom planu, a koju dijeli RTL.hr. Ova anegdota podsjetila je na Antinu veliku ljubav prema glazbi, koja se dodatno rasplamsala tijekom njegove transformacije u showu. Potvrdio je da nikada nije prestao pjevati sa svojim pučkim pjevačima te je iskoristio priliku i poslao javni poziv: "Ja sam Ante Mrvica, bariton, i tražim klapu s kojom bih zapjevao na omiškom festivalu! - poručio je.