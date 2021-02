Dua Lipa jednom objavom razbjesnila Srbe, slijevaju se komentari: 'Što dovraga nije u redu s tobom?'

Britanska pjevačica Dua Lipa nikada nije skrivala svoje kosovske korijene i u nemalom broju intervjua je isticala koliko je ponosna zbog toga. Na današnji dan, kada Kosovo obilježava svoju neovisnost, pjevačica je odlučila na Instagramu uputiti čestitke, a zbog istih je, kod nekih pratitelja, naišla na val mržnje i bijesa. U objavi je napisala:

"13 godina. Nikad neću zaboraviti kako sam gledala to na televiziji dok sam živjela u Prištini. Nezaboravno... Ponosna sam na ono što smo postigli i na ono što ćemo tek napraviti", napisala je ispod ilustracije na kojoj se nalaze njezin lik i kosovska zastava, a brojni fanovi su se priključili čestitanju dana neovisnosti.

Foto: instagram

Međutim velik je broj i onih koji ne dijele njezino mišljenje.

"Kosovo je srce Srbije", "Sramno", "Kosovo je Srbija", "Možeš sve uzeti, ali Kosovo će biti dio Srbije zauvijek", "Što, dovraga, nije u redu s tobom", samo su neki od komentara.

Baš kao i Riti Ori, i roditelji Due Lipe rođeni su u najmlađoj europskoj državi, Republici Kosovo. Tata Dukagjin bio je rock pjevač, a mama Anesa bavila se turizmom. U osnovnoj školi doživjela je prvo razočarenje, kada su joj rekli da nema talenta, jer "ne može otpjevati visoke note". Uslijedio je novi šok kada su se iz njenog rodnog Londona roditelji odlučili vratiti na Kosovo kada joj je bilo 11 godina, budući da je otac tamo dobio posao.

- Bez obzira na drukčiji život u Prištini, nastavila sam pjevati, a s 14 godina počela sam objavljivati obrade poznatih pjesama na YouTubeu. Uvijek sam željela pjevati. Ne smijete odustati vjerovati u ono što volite - rekla je Dua. S 15 godina nagovorila je roditelje da je puste nazad u London, kako bi pohađala glazbenu školu Sylvie Young. O njoj je brigu vodio obiteljski prijatelj. Dua je bila u školi cijeli dan, a noću je pisala pjesme. Prvi uspjeh imala je prije četiri godine sa singlom "Be The One", a 2017. je izdala i debitanstki album, koji se prodao u nekoliko milijuna primjeraka.

Inače, jedna od najvećih pop zvijezda današnjice nedavno je dala intervju za magazin Rolling Stone u kojem je između ostalog govorila o svojoj obitelji.

- Pišući knjigu moj djed s očeve strane je zapisivao sve što se događa. Kada je nastupila okupacija, srpske snage tražile su da on iznova napiše povijest. On je to odbio pa je zato izgubio posao. Zbog toga se ja zalažem za sve u što vjerujem, rekla je Lipa. Lipa je odrasla znajući da dok joj je London bio rodno mjesto, to zapravo nije bio njezin dom. "S izbjegličkom situacijom, neki ne razumiju da ljudi ne bi napuštali svoju zemlju ako za tim nije bilo potrebe", objašnjava ona. "Plan je uvijek bio povratak na Kosovo."