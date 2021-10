Društvene mreže su se užarile nakon loših ocjena: 'Užasno, toliko zlobe na jednom mjestu. Sramite se'

U ''Večeri za 5 na selu'' goste je dočekivala Katarina iz Skradina, a za njih je pripremila jelovnik koji se sastojao od predjela "Koprtlje s maslinama", glavnog jela "Delicije s potpisom" i deserta "Kraljica delicija". Od svih dosadašnjih večera gosti su s Katarinine otišli najgladniji.

Predjelo se baš nikome nije svidjelo, skradinski rižoto također nije dobio komplimente, a bolje nije prošla ni skradinska torta za desert tako da je Katarina za svoj trud dobila tek 21 bod.

Gledateljima se nije svidjelo kako su gosti ocjenjivali Katarinu te su svoje mišljenje požurili podijeliti na društvenim mrežama.

"Nadam se da se Antonija i Tea večeras srame bar mrvicu zbog ponašanja", napisala je jedna gledateljica.

Druga je kazala kako misli da je ovo bila najbolja večera i podržala je Katarinu.

"Jedina osoba koja uopće ne kalkulira, jedina koja ne glumi damu, jedina koja je predstavila svoj Skradin i tradiciju svoga kraja. Daleko najbolja večera. Skradinski rižoto je delicija kakvu treba tražiti. Bravo Kate, najbolja si."

Još jedna gledateljica osvrnula se na ocjene gostiju te kazala kako misli da su Katarini protukandidati zlobni.

"Užasno, toliko zlobe na jednom mjestu. Strašno, cura je divna izvana i iznutra. I potrudila se oko svega, uređenja hrane, sve je izgledalo super. Nikako ne zaslužuje ovakve ocjene ni komentare."

Obožavatelji showa nisu stajali s negativnim komentarima na račun gostiju.

"Ružno i tužno gledati neljudskost. Kati sve pohvale", pisala je jedna.

"Kako za 5000 kn ljudi izgube obraz! Večera i domaćica odlična", dodala je druga.

"Ova Tea je prava zlica, užas", nastavila je treća.

Sljedeća gledateljica pohvalila je Katarinu .

"Katina večera je bila bar autohtona i za 10! Nisu delicije za svakoga! J*** ljubomora čini čuda", napisala je.

"Sramite se ocjena. Curu ste trebali nagraditi za trud", komentirala je još jedna gledateljica.

"Kako ćete se moći prošetati po Šibeniku od srama? Jadnici", pitala se obožavateljica showa.

"Tužno... gdje je opća kultura ponašanja", još jedan je komentar.

Podsjetimo, domaćica je dočekala goste s aperitivom i slatkim zalogajčićima, odjevena u narodnu nošnju. „Izgledala je fenomenalno, baš joj lijepo stoji nošnja – da meni tako stoji, šetala bih u njoj svaki dan“, rekla je Tea kojoj su se, osim likera od ruže, jako svidjele i slastice. „Popio sam samo lozu, ali nije bilo ništa što ne znamo“, komentirao je Ante.

Nakon srdačne dobrodošlice te aperitiva, smokava i badema, došlo je vrijeme za predjelo. Katarina je poslužila pršut s namazom od maslina uz kozji sir s bademima i komoračem. Ivica je bio malo skeptičan oko komorača u kozjem siru, Tea je dodala da ne voli kozji sir, a Antonija masline.

„Okus je bio katastrofa, ne znam što mi je bilo gore“, rekla je Tea, a Antonija dodala: „Jedno od najgorih predjela koje sam kušala ovaj tjedan, probala sam komadić sira i pršuta, nije mi pasalo, pogotovo taj sir s medom, došlo mi je loše od toga.“ Ni Anti se to nikako nije svidjelo. „To mi je bio jedan takav kontrast da mi je praktički taj dio predjela bio nejestiv.“ Za glavno jelo Katarina je poslužila skradinski rižoto s teletinom, koji se jako dugo kuha, a gosti su ga jedva čekali probati.

„Volim skradinski rižoto, ovaj sam s užitkom jeo“, rekao je Ante, a Tea nije bila fascinirala ni glavnim jelom. „Rižot kao rižot, to mi se meso potezalo po ustima, nikako ga se riješiti“, rekla je. Ivica je prvi put probao skradinski rižoto: „Mogu reći da je donekle 'iščupao' ovu večeru i gorak okus predjela. Pasao mi je, riža je dobro skuhana, ne lijepi se zrno za zrno, nije bljutava, tvrda… Po meni je baš pogođen.“ Skradinsku tortu Katarina je poslužila za kraj večere, a Tea je odmah imala prigovor. „Više bih voljela da je ta torta bila pravo udarna, da me izbaci iz cipela, a ovako sam imala osjećaj da jedem razmućene orahe u nekom likeru koji se nije stisnuo s nečim… ništa tu meni nije bilo spektakularno“, rekla je, a s njom se složio i Ante. I Antonija nije mogla pojesti do kraja. „Previše mi se osjetio orah i u ustima sam imala toliku jačinu da jednostavno to nisam mogla“, rekla je, a Ivica dodao da nije ljubitelj kremastih i orašastih kolača te da više voli voće. Ipak, nešto se i svidjelo gostima – Katarinini darovi: skradinska torta i šibenska kapa, a potom su se svi opustili i zapjevali uz klapu.

Uslijedilo je ocjenjivanje; Ante je za Katarininu večeru dao ocjenu osam zato što mu se nije svidjelo predjelo, a ni to što je bilo više cvijeća nego na pogrebu, Tea je dala četvorku jer su joj predjelo i desert bili polujestivi, a ni glavno jelo nije joj bilo ništa posebno, Antonija je također dala četvorku zato što joj se svidjelo samo iznenađenje, a Ivica peticu, no nije želio otkriti svoje razloge.

