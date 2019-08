Domaći glumac leti na krilima sreće, čeka ga nova poslovna prilika

Naš glumac koji je osvojio žiri i publiku u natjecanju “Ples sa zvijezdama” jedan je iznimno svestran i poseban čovjek. Sve što ga zanima motivacija mu je da daje sve od sebe i da ne očekuje “čuda”.

U njegovu karakteru i postupcima ogleda se jedan vrlo zdrav odgoj s temeljnim vrijednostima.Naš glumac koji je osvojio žiri i publiku u natjecanju “Ples sa zvijezdama” jedan je iznimno svestran i poseban čovjek. Sve što ga zanima motivacija mu je da daje sve od sebe i da ne očekuje “čuda”. U njegovu karakteru i postupcima ogleda se jedan vrlo zdrav odgoj s temeljnim vrijednostima koje odolijevaju vremenu i prostoru – “uvijek čini najviše i najbolje što možeš, ne hvali se, ne ponizi se, poštuj druge i ostani svoj”. Slavko ima zbog toga jaku vezu s obitelji i osjećaj sigurnosti, a samopouzdanje stječe osobnim iskustvima. Mentalno je izuzetno brz, s logičnim načinom razmišljanja pa brzinom svjetlosti donese zaključak.

Često šutnjom pokazuje sumnjičavost i kako bi izbjegao reći ono što ne misli. Ali kada ga pitate istinu, znajte da će vam je reći bez obzira na to sviđa li vam se ona ili ne. Ima specifičnu memoriju koja je zahvalna u glumačkom pozivu. Neobične geste reći će više od riječi. To su znakovi jedne više svijesti i osjećaja da smo dio nečega što ne vidimo i ne možemo objasniti. U glavi je često “glasnik”, ima osjećaj jedne vrste poruke koju treba prenijeti drugima kako bi probudio njihovu svjesnost. Zato će se rado uključiti u javne akcije spašavanja slabijih bića, npr. životinja. Fizički je snažan, izdržljiv i uporan. Radoholičar je koji će svladati sve prepreke i izazove koje pred njega postave režiseri, producenti, partneri. Tijelo mu je snažno i spreman je na odricanja kako bi imao snagu i ljepotu tijela. Malo mu je specifičan način komunikacije, a humor je često na vlastiti račun. Humorom on oslobađa emocije. Umjetnost je nešto što Slavko Sobin živi. Filmske uloge koje mu jako pristaju i po kojima će se proslaviti one su u kojima igra malo tajanstvene, gotovo mračne likove, starije od njegove dobi, ali i uloge nekih karizmatičnih umjetnika.

U ljubavi je Slavko poput leptira koji ne može odoljeti lijepom cvijetu. Romantičan je. Idealizira ljubav. Treba mu dosta slobode u vezi kako bi potpuno uživao u zajedničkim trenucima. Ljubavi njegova života mogle bi se opisati kao umjetnice egzotične ljepote i duhovnosti koje će mu dopustiti da joj pokaže svoje divljenje i nježnost i s kojima će zakoračiti u jedan ljepši, malo nestvaran svijet. Do kraja ove godine Slavko leti na krilima sreće i uživanja, a u 2020. godini ponovno će imati jednu vrstu prizemljenja i više posla na filmskoj ulozi o kakvoj je maštao ili već o njoj pregovarao. Moguće su ozljede bude li testirao svoje fizičke granice.

