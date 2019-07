Naš poznati glumac na meti perverznjaka: 'Prestanite mi slati gole fotografije'

Glumac Slavko Sobin ovo ljeto provodi radno. Nakon pobjede u showu 'Ples sa zvijezdama' otvorili su mu se novi projekti zbog kojih, kako kaže, uopće nema vremena za privatan život. - Ovu godinu ne stignem imati privatni život i to mi je okej jer sam zaželio jako radnu godinu. Dapače, bilo mi je i dosta privatnog života i sad ovo malo što imam, dosta mi je - otkrio je glumac za IN magazin.

A osim novih projekata pobjeda u showu Nove TV donijela mu je i nove obožavatelje, a s nekima od njih Slavko muku muči zbog neprestanog zatrpavanja neprimjerenim fotografijama. Naime, Sobin se požalio da mu u inbox često stižuobnažene fotografije koje mu šalju sami obožavatelji.

- Imam puno tuđih fotografija među porukama na Instagramu. Izbrišem ih i blokiram. Ljudi, nemojte mi molim vas slati slike intimnih dijelova tijela - kazao je Sobin. Dodao je i kako u svom telefonu ima podjednako i svojih golih fotografija, a njih, kako kaže, snima samo kako bi vidio napredak u teretani.

Otkrio je i kako niti jednu ulogu do sada nije dobio 'preko kreveta'. - Da jesam, priznao bih. Govorio sam u početku da je to okej, jer to je ionako prvi korak, kasnije se ionako moraš dokazati, ali nisam dobio uloge preko kreveta - napomenuo je Sobin.

