Domaća voditeljica progovorila o ljubavi nakon prekida: 'Ne skrivam ništa'

Renata Končić Minea žarila je i palila svojim hitovima 'Uberi ljubicu', 'Rano', 'Vrapci i komarci' prije skoro 25 godina, a prije nekoliko je dana navršila 42. rođendan.

- O rođendanima sam više razmišljala kad sam bila mlađa. Kao i uvijek, tog su se dana javili posebni i dragi ljudi s kojima se nisam dugo čula, što mi uvijek bude drago - rekla je Minea u razgovoru za Story. S obzirom na to da ne voli velike proslave, rođendan provodi u krugu bliskih prijatelja i obitelji. Otkrila je da nema posebnih rođendanskih želja. - Samo da su oko mene svi moji zdravi - jednostavna je Minea. Sretna je i ispunjena, a za to je zaslužan i njezin posao. Ovo je za lijepu voditeljicu prvi rođendan na Novoj TV. Ipak, priznaje da je glazba njezina najveća ljubav.

Foto: Davorin Višnjić/PIXSELL

- Glazba je moja velika i prva ljubav, ali kad bih morala odabrati ili jedno ili drugo, nemam odgovor - neodlučna je pjevačica najvećih hitova devedesetih..- Fascinira me to što na koncertima vidim različite generacije kako zajedno pjevaju stihove pjesama koje su tada bile hit - objasnila je Minea koja i danas obožava taj period života. U jednom je intervjuu za Večernji otkrila zašto ne može zamisliti svoj život bez glazbe. - S njom se budim i idem spavati, doslovno. Od malih nogu igrala je veliku ulogu u mom životu, ljubav sam naslijedila od majke Milke i djeda Milana koji su čitav život bili u glazbenim vodama. Moram priznati da nikada nisam maštala da ću postati pjevačica, moja želja je bila postati teta u vrtiću, no sve se odigralo spontano i preko noći te sam završila pod „svjetlima reflektora“ niti se ne nadajući. Obožavam taj osjećaj na koncertima kada s bendom i publikom pjevam i „punim“ se tom pozitivnom vibrom i energijom - priznala je Minea.

Još jednu veliku ulogu u njezinom životu imaju fanovi. - Od samih početaka glazbene karijere imala sam nevjerojatnu podršku svojih fanova, od kojih me većina i dan danas podržava. Zahvalna sam im na povjerenju i svoj ljubavi koju mi pružaju sve ove godine te zaista smatram da bez njih sve moje postignuće i trud ne bi imali smisla - rekla je Minea.

Svoj dobar izgled koji održava godinama kroz karijeru ova voditeljica i pjevačica duguje vježbanju. - S godinama sam shvatila da bez vježbe nema dobrog izgleda, i nisam sretna zbog toga što mi se ponekad zaista ne da voditi brigu o tome. No, trudim se da mi vježbanje i rekreacija postanu dio svakodnevnih obaveza. Prije par mjeseci prvi puta sam se upustila u avanturu zvanu boks i uz pomoć trenera Saše, moram priznati, zavoljela sam taj princip vježbanja - ispričala je.

Ljubavni život, kaže, ne skriva. - Ne skrivam ništa, samo jednostavno ne volim pričati o svom privatnom životu. Samo ću reći da ja bez ljubavi ne znam i da sam uvijek ispunjena ljubavlju - tajnovito je rekla u razgovoru za Story, a u ožujku ove godine je potvrdila da je prekinula s umirovljenim nogometašem Slađanom Ašaninom.