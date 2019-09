Gdje su danas i što rade zvijezde našeg prvog realityja? Neki od njih danas su gotovo neprepoznatljivi

Sjećate li se Story Super Nove? Prvi hrvatski reality show s emitiranjem je započeo davne 2003. godine i iz anonimnosti izvukao brojna danas poznata TV lica. U prvoj sezoni showa kojeg mnogi i danas pamte tražilo se novo voditeljsko lice, a mi smo se prisjetili tko je sve sreću okušao u realityju koji je obožavala cijela Hrvatska.

Neki su nakon showa ostvarili uspješne televizijske karijere, drugi su se pak povukli iz medija, a ima i onih kojima je prepoznatljivost dozlogrdila na samom početku pa su karijeru nakon ''5 minuta slave'' odlučili graditi ponovno u anonimnosti iz koje su i počeli.

Nikolina Pišek Ristović

Foto: Promo/Pixsell

Popularnost koju danas ima ova voditeljica nitko nije mogao predvidjeti. Pišek je ušla među 20 kandidata i brzo napustila show kada je shvatila da će se od audicije napraviti reality show.

– Ja sam tada radila nešto čemu nisam pripadala i kao da to nisam bila ja. Odustala sam od toga jer nisam željela da netko javno procjenjuje moje mane i kvalitete. Jednostavno sam smatrala da su ti ljudi jednaki meni i to mi nikako nije leglo – osvrnula se Pišek u jednom intervjuu na to iskustvo. Njezin su talent ipak kasnije prepoznali, a dovelo ju je do vođenja emisija Shpitza, Red Carpet, IN Magazin, Glamour Cafe, a prema mnogima Nikolina je godinama jedna od najseksi voditeljica ovih prostora. Ima dvije kćeri, Hanu i Unu Sofiju, a udana je za Vidoja Ristovića, povjesničara umjetnosti.

Paola Valić

Foto: Promo/Instagram screenshot

Nekadašnja pjevačica i bivša radijska voditeljica Paola Valić Bekić prije nekoliko mjeseci vratila se svojoj velikoj ljubavi – televiziji. U sklopu IN magazina na Novoj TV vodi rubriku ''Mamine drame'' u kojima s poznatim majkama iskreno i otvoreno progovara o izazovima roditeljstva. Javnost je Paolu upoznala zahvaljujući showu Story Super Nova nakon kojeg je vodila glazbenu ljestvicu Music-charts, uslijedio je i showbiz magazin Red Carpet u kojem je radila na rubrici Zvjezdani šok. Nakon toga neko vrijeme izbivala je iz javnosti i prošle godine gledali smo je kao natjecateljicu u showu ''Tvoje lice zvuči poznato''.

Dorijan Elezović

Foto: Promo/Instagram screenshot

Po mnogima omiljeno TV lice prije nekoliko mjeseci iznenada je napustio Novu TV. Elezović je nakon dugih 16 godina odlučio otići s Nove TV i novi život započeti u vlastitoj PR agenciji. – Shvatio sam da se želim razvijati i u drugim smjerovima. I dalje ću raditi ono što sam radio i do sada, kao novinar i voditelj, ali kao freelancer. S Novom TV stoji mogućnost da i dalje surađujemo na projektima. Osim toga, bavit ću se i PR-om, medijskim konzaltingom, društvenim mrežama, ali i podučavanjem mladih novinara i onih koji to žele postati, a u tome im mogu pomoći jer imam mnogo iskustva – kazao je Elezović početkom svibnja ekskluzivno za Večernji list. Da u PR vodama pliva jednako dobro kao i u onim televizijskim, pokazuju i brojni projekti iza kojih stoji sa svojom agencijom REDakcija. U slobodno vrijeme obožava kuhati pa se odnedavno na internetu može pronaći i njegov recept za zimnicu, tj. ukiseljene paprike koje je simpatično prozvao ''Kiselezović paprike''.

Monika Kravić

Foto: Promo/Pixsell

Monika Kravić nakon showa Story Super Nova jedno je vrijeme radila kao voditeljica na Novoj TV. Davne 2003. godine vodila je Red Carpet, a nakon udaje za Marija Mamića potpuno se povukla iz javnosti. U braku je dobila dva dječaka i posvetila se majčinstvu i obiteljskom životu. Nakon razvoda od Mamića s vremena na vrijeme Moniku se može vidjeti na javnim događanjima na kojima plijeni pozornost svojim nevjerojatnim izgledom, ali i istančanim modnim ukusom. Prema posljednjim dostupnim informacijama Monika radi u programskom odjelu jednog radija gdje sudjeluje u kreiranju sadržaja.

Davor Garić

Foto: Promo/Instagram screenshot

Novinar Davor Garić već je dugi niz godina dio uigrane redakcije ''In magazina'' na Novoj TV. Osim novinarstvom, bavi se glumom i pjevanjem, a nerijetko ga se može vidjeti i u voditeljskoj ulozi raznih modnih manifestacija. Ostvario je i nekoliko televizijskih i jednu filmsku ulogu. Prvi angažman imao je 2005. godine u prvoj hrvatskoj sapunici ''Villa Maria'' u kojoj je glumio Martina Butorca. Nakon toga uslijedile su uloge i u serijama “Ljubav u zaleđu”, “Ponos Ratkajevih”, “Obični ljudi”, “Urota”, “Zakon ljubavi”, “Pod sretnom zvijezdom”, “Zora dubrovačka” i “Larin izbor”... U filmu “Noćni brodovi” iz 2012. godine pojavio se u ulozi mornara. Iza njega je i duet s Nives Celzijus ''Opa,romantika''. Pojavio se i u prošloj sezoni ''Plesa sa zvijezdama'' u kojoj mu je partnerica bila zanosna plesačica Tina Walme.



Ivona Pandža Periša

Foto: Promo/Pixsell

Prije nego što je postala poznato voditeljsko lice Nove TV, prijavila se na televizijski show Story Super Nova, koji se emitirao prije 16 godina. Ivona se nakon završetka showa zadržala u Informativnoj redakciji Nove TV, a vodila je i Scenu koja je išla u sklopu Dnevnika. Nakon odlaska s televizije, preselila se na jedan lifestyle portal, gdje se zadržala sve dok nije odlučila posvetiti se obiteljskom životu i majčinstvu. Već nekoliko godina sa suprugom i četvero djece živi u blizini Koprivnice, a posao je pronašla u Podravki, gdje radi kao voditeljica poslova Coolinarike.

Predrag Šuka

Foto: Promo/Instagram screenshot

Jedan od finalista showa bio je simpatični Predrag Šuka, koji je nakon emisije također ostao na Novoj TV te uz Nives Čanović (Ivanišević) vodio emisiju ''Leteći start'' u kojoj su nasumično zaustavljali ljude po ulici i nagovarali ih na putovanje ako se uspiju brzo spremiti. Ipak, Predrag je umjesto malih ekrana ipak odlučio završiti Grafički fakultet. Trenutačno radi kao vanjski predavač na Visokom učilištu Algebra, kao voditelj multimedijskog računarstva i razvoja računalnih igara te predaje u području multidisciplinarnog dizajna, fotografije, 3D kolegija i multimedijskih kolegija te kao glavni predavač, mentor i edukacijski voditelj drži treninge kao certificirani instruktor u Autodesku ATC&AAP. Na svom Instagramu pokazuje ljubav prema fotografiji koja je započela još prije njegove punoljetnosti. Često objavljuje fotografije s planinarenja, ali ljubavni život uspješno drži u tajnosti.

Marin Tironi

Foto: Promo/Instagram screenshot

Marin Tironi osvojio je mnoga srca gledatelja, što ga je dovelo do pobjede, a poslije i do voditeljskih angažmana na malim ekranima. Nakon što je odlučio raskinuti ugovor s Novom TV zbog nezadovoljstva uvjetima ugovora, prešao je na HRT, gdje je s Joškom Lokasom vodio Upitnik, jedan od najpoznatijih kvizova s kraja 90-ih. Bio je voditelj na CMC televiziji, a nakon toga pobjegao je s televizije i posvetio se fotografiji kao fotoreporter u Pixsellu. Ljubav prema moru pokazuje kroz brojne fotografije koje dijeli na društvenim mrežama, a osim što je uspješan fotoreporter, Marin ljeti radi i kao skiper. Postao je otac 2010. godine, ali o njegovom privatnom životu također se ne zna mnogo.

Anja Alavanja

Foto: Promo/Instagram screenshot

Iako nije pobijedila u showu, lijepa voditeljica nakon njega dobila je brojne angažmane koji su je doveli i do vlastite emisije koju danas vodi, ''Zdravlje na kvadrat''. Za mladu studenticu novinarstva prilika za rad na Novoj TV otvorila je mnoga vrata, a u jednom je intervjuu i priznala da joj je to bila najljepša stvar koja se ikad dogodila te je opisala to iskustvo kao ''američki san u hrvatskim okvirima''. Sreću na privatnom planu ne skriva, u braku je s poduzetnikom Željkom Romcem s kojim ima dvojicu sinova, Jakova i Ivora.

Rajna Raguž

Foto: Promo/Instagram screenshot

Za bivšu Miss Hrvatske sudjelovanje na showu bio je samo vjetar u leđa u njezinoj velikoj želji da se posveti onome što voli, ali to nije bio posao koji je uključivao reflektore televizijskih kamera. Njezina ljubav za fotografijom održala se dugi niz godina, što lijepa brineta pokazuje objavljujući djeliće svoje svakodnevice na društvenim mrežama. Rajna se posvetila obiteljskom životu, a uz sina Ivana i kći Gretu, s mužem Tomislavom Čuljkom očekuje dolazak još jedne prinove u obitelji.

Barbara Radulović

Foto: Promo/Pixsell

Jedna od najozbiljnijih ženskih kandidatkinja za pobjedu u showu bila je upravo Barbara Radulović. Sudjelovanje joj možda nije donijelo angažmane na Novoj TV, ali zato jest na drugim televizijama. Radila je na glazbenim emisijama na CMC-u te HTV-u, a 2012. pobijedila je u emisiji ''Ples sa zvijezdama'' s partnerom Robertom Schubertom. Poslije se posvetila producentskom poslu i posuđivanju glasova, a nakon toga potpuno se povukla iz javnosti i odselila u Austriju, gdje živi daleko od očiju hrvatske javnosti.