Domaća pjevačica pozirala u badiću i pokazala fit liniju nakon borbe s bolesti: 'Nije na skupoj jahti ili terasi novog apartmana'

Naša pjevačica i bivša radijska voditeljica, Nika Antolos, ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu, no ovoga puta ne samo zavidnom figurom, već i snažnom porukom o istinskim životnim vrijednostima. Nika ljeto provodi na svom omiljenom otoku Krku, a serijom fotografija pokazala je što za nju znači prava radost i odmor za dušu i tijelo.

Na fotografijama objavljenim na svom profilu, Nika pozira u jednostavnom kupaćem kostimu na stijenama uz more, s velikim osmijehom koji govori više od tisuću riječi. U dirljivom opisu otkrila je da njezina sreća ne leži u luksuzu, skupim putovanjima ili novim stvarima, već u jednostavnosti i dragim ljudima.

"Nije na skupoj jahti, il’ terasi novog apartmana.. Isti je kupaći od prošle godine, isto mjesto, a najbitnije - isti ljudi.. Kuma slika, vala je naša, na smijeh dok ne bole obrazi", napisala je Nika, dajući do znanja da su joj najvažniji trenuci provedeni s dragim osobama na poznatim, voljenim mjestima. Svoju emotivnu poruku zaokružila je riječima: "Ja znam kako miriše radost prijatelju, baš kao jutra na mom otoku… Blagoslovljena subota prijatelji."

Ova objava savršeno se uklapa u Nikinu životnu filozofiju koju sve češće dijeli s javnošću. Nakon što je u travnju ove godine napustila posao na radiju kako bi se posvetila zdravijem i aktivnijem načinu života, Nika je pronašla novu strast kao instruktorica reformer pilatesa. Njezina fantastična forma, koju ponosno pokazuje, rezultat je upravo te predanosti vježbanju i brizi o sebi, što joj je pomoglo i u borbi s multiplom sklerozom.

Pjevačica je, naime, otvoreno govorila o svojoj dijagnozi i oporavku, koji pripisuje vjeri i potpunoj promjeni životnih navika. Njezin fokus na jednostavne radosti, prirodu i duhovni mir snažno odjekuje kod njezinih pratitelja, koji je cijene zbog nevjerojatne iskrenosti i autentičnosti. Dok mnoge poznate osobe ljeto koriste za pokazivanje raskoši, Nika podsjeća da su najvrjednije stvari u životu besplatne – smijeh, prijateljstvo i miris mora na voljenom otoku.

Svojom objavom Nika Antolos još je jednom potvrdila da je prava influencerica – ona koja ne utječe na druge samo izgledom, već i stavom, podsjećajući sve nas da se osvrnemo oko sebe i cijenimo male, ali neprocjenjive trenutke koji čine život istinski lijepim.