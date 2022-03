Influencerica o teškom odrastanju: 'Kad sam trebala biti bezbrižna, razmišljala sam kako održati egzistenciju'

Influencericu Jelenu Perić publika trenutno može gledati kao natjecateljicu u showu 'Ples sa zvijezdama' gdje se natječe s plesačem Markom Mrkićem. U jučerašnjoj su emisiji plesali jazz, a influencerica je prije izlaska na pozornicu otkrila detalje svojeg odrastanja.

- Mama me odgojila kao samohrani roditelj, prolazile smo kroz svašta. Bilo je tu i bolesti, kad se boriš s takvim stvarima... u trenucima kad sam trebala biti bezbrižna, razmišljala sam kako nam održati egzistenciju. Bila mi je mama i tata, da nije bilo nje, ja ne bih bila ovakva kakva sam danas - ispričala je Jelena te istaknula da je ovaj ples otplesala za sve snažne žene.

Žiri, koji čine plesači Marko Ciboci, Larisa Lipovac Navojec, koreograf Igor Barberić i pjevačica Franka Batelić, pohvalio je ovaj par zbog izvedbe te im dodijelio 29 bodova.

Inače, Jelena koju mnogi nazivaju hrvatskom Kim Kardashian je make up umjetnica koju na Instagramu prati oko milijun ljudi.

- Od samog showa očekujem odličnu zabavu, puno dobrog plesa, super ocjene, realne kritike i što duži prolaz dalje. Od plesnog partnera očekujem dosta strpljenja, da smo kompatibilni i da zna izvući iz mene ono najbolje - kazala je prije početka showa za Dnevnik.hr. Tada se osvrnula i na činjenicu da je mnogi zovu hrvatskom Kim Kardashian.

- Dugi niz godina vučem taj epitet uz svoje ime, a osobno nikad nisam izjavila da želim biti hrvatska Kim Kardashian. Drugi su u meni možda primijetili sličnost zbog šminke koju je ona najviše tada popularizirala, a skoro cijeli svijet kopirao, pa tako i ja, samo smatram da me to ne čini odmah hrvatskom Kim Kardashian. Naravno, ne mogu pobjeći od činjenice da su mi te usporedbe u jednu ruku i pomogle za popularnost i da sam stekla brojne pratitelje na temelju upravo tih usporedbi. Ne gledam na to kao na nešto negativno, jednostavno želim izaći iz nečije sjene, a smatram da sam se dovoljno dokazala u ovoj industriji svih ovih godina kroz rad, pa bih ipak željela biti influencerica Jelena Perić - rekla je.

