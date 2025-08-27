Dokumentarac o američkom ‘Životu na vagi’ razotkriva mračnu stranu showa o kojoj se šutjelo

Iako iz perspektive današnjice, kojom dominiraju pokreti poput sad već notorne “woke” kulture i pozitivnog pogleda na sve oblike tijela, zvuči kao znanstvena fantastika, sredinom 2000-ih televizijski programi bili su preplavljeni formatima čiji je cilj bio posramljivati ljude s viškom kilograma. Američki show “The Biggest Loser” bio je perjanica tog vala.

Emitiran čak 18 sezona, od 2004. do 2020. godine, mamio je milijunsku publiku jednostavnim konceptom – osobe koje su se smatrale pretilima i nesretnima prijavljivale su se kako bi ih treneri proveli kroz ekstreman program mršavljenja. Pobjednik, onaj tko izgubi najveći postotak tjelesne mase, osvajao je nagradu od 250.000 dolara. No, nova dokumentarna serija u tri nastavka, “Fit For TV: The Reality Of The Biggest Loser”, otkriva da je put do te nagrade bio popločen metodama koje su ozbiljno ugrožavale zdravlje i dostojanstvo natjecatelja. U seriji progovaraju bivši sudionici, treneri i producenti, čije priče lede krv u žilama.

Najpotresniji dio dokumentarca svakako su svjedočanstva onih koji su sve proživjeli na vlastitoj koži. Tracey Yukich, bivša natjecateljica, prisjetila se trenutka kada se srušila tijekom utrke na plaži. – Moji organi su počeli otkazivati. Nisam znala da imam rabdomiolizu. To je način na koji tijelo poručuje: “Gasim se.” Počelo je s jetrom, zatim bubrezima, a onda je došlo do srca. Tada sam skoro umrla – ispričala je. Ryan Benson, pobjednik prve sezone, priznao je da se služio zastrašujućim metodama kako bi pobijedio. – Posljednjih deset dana nisam unosio hranu. Pio sam samo limunov sok s javorovim sirupom i kajenskim paprom. Na završnom vaganju morali smo dati urin, a oni su mi rekli: “Ryan, imaš krvi u urinu.” Bio je to jasan znak da sam toliko dehidriran da mi tijelo otkazuje – prisjetio se bivši natjecatelj.

Emisiju su od samog početka pratili skandali, no najveći šok izazvala je pobjeda Rachel Frederickson u 15. sezoni. Njezina transformacija sa 118 na svega 47 kilograma zgrozila je javnost i same trenere, pri čemu se pokrenula lavina rasprava o tome gdje je granica zdravlja. Godine 2016. šerifov ured u Los Angelesu pokrenuo je i istragu nakon što su bivši natjecatelji tvrdili da su ih producenti prisiljavali uzimati lijekove za mršavljenje kako bi rezultati bili što dramatičniji. Dokumentarac otkriva da je takvo okruženje bilo pravilo, a ne iznimka, a sve u svrhu šokiranja publike i podizanja gledanosti.

Osim fizičkog mučenja, show je natjecateljima ostavio i dugoročne posljedice koje osjećaju i danas. Danny Cahill, pobjednik osme sezone, nakon emisije borio se s povratkom kilograma. Kasnija znanstvena istraživanja potvrdila su ono čega su se mnogi bojali odnosno, da je ekstremni režim trajno usporio metabolizam većine bivših natjecatelja, zbog čega je održavanje niže tjelesne težine postalo gotovo nemoguća misija.

Kako to obično biva, na odgovor optužene strane nije trebalo dugo čekati pa je tako Jillian Michaels, nekadašnja trenerica iz showa, oštro komentirala teške optužbe iznesene u dokumentarcu te najavila tužbu. Naime, u Netflixovoj produkciji sudjelovali su njezini kolege, osobni trener Bob Harper i doktor Robert Huizenga, koji su u njezinu kontekstu spominjali primjenu neetičnih metoda poput davanja kofeinskih pilula i opasnog ograničavanja kalorija. Michaels, koja nije sudjelovala u snimanju dokumentarca, tvrdi da je riječ o ciljanom napadu a, kao dokaz da su kofeinske pilule bile odobrene, na društvenim mrežama objavila je e-mailove koji navodno pokazuju da je Huizenga dao zeleno svjetlo, a da je Harper sam predložio takozvane “fat burnere”.

Na optužbe o izgladnjivanju natjecatelja, koji su navodno jeli samo 800 kalorija na dan, odgovorila je objavom maila u kojem Oliviji Ward, pobjednici 11. sezone, izričito nalaže unos od 1600 kalorija dnevno. Posebno je odjeknula Harperova tvrdnja da ga nije ni kontaktirala nakon što je 2017. doživio srčani udar. Michaels je uzvratila objavivši poruku iz 2014., u kojoj mu prigovara što joj ne želi odgovoriti, sugerirajući da je njihov odnos bio narušen godinama prije.

Nakon što je Netflix objavio dokumentarac, društvene mreže su eksplodirale. Gledatelji koji su nekad s uzbuđenjem pratili emisiju danas o njoj govore s gađenjem i sramom. – Nikada neću oprostiti The Biggest Loseru što je prikazivao vježbanje kao kaznu i pretvorio ga u nešto odbojno umjesto u saveznika zdravlja – napisao je jedan korisnik. Drugi su priznali kako se srame što su se smijali ljudima na ekranu, ne shvaćajući da svjedoče čistom zlostavljanju. – “Jesti 800 kalorija dok dnevno trošiš 6000 je ludost”, “Hoće li itko od odgovornih za ovo biti kažnjen?” – samo su neki od komentara kojima vrvi internet.