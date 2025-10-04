Dok je još bio u braku, slavni glazbenik oženio je 13-godišnju rođakinju: 'Govorili su da sam ja kriva za njegovu propast'

Glazbenik Jerry Lee Lewis, koji se 1957. proslavio hitom 'Whole Lotta Shakin‘ Goin‘ On', bio je poznat kao jedan od pionira rock and rolla, ali sve je palo u drugi plan kada se doznalo za kontroverznu vezu koja mu je gotovo uništila karijeru. Sedam puta se ženio, ali o braku s 13-godišnjom rođakinjom Myrom Gale Brown nije se prestajalo pričati. Da bi stvar bila gora, Myra mu je bila prva rođakinja, a u to vrijeme kada je s njom izgovorio sudbonosno 'da' još nije bio ni službeno razveden od prethodne supruge. Par je pokušao prikriti Myrinu pravu dob, tvrdeći da ima 15 godina, ali tijekom Lewisove prve europske turneje u svibnju 1958., istina je izašla na vidjelo. Myra je tada na londonskom aerodromu izjavila da je njegova supruga.

Javnost ga je osuđivala, a turneja mu je otkazana nakon samo tri nastupa te su mu honorari s 10.000 dolara po nastupu pali na svega 250 dolara. Reputaciju nije uspio popraviti ni ponovnim vjenčanjem. U braku su dobili dvoje djece, Stevea i Phoebe. Steve se utopio u bazenu kada je imao samo dvije i pol godine, a par se razveo 1970. Myra je prije dvije godine u jednom intervjuu ispričala kako su ljudi tvrdili da je ona kriva za propast njegove karijere.

Godinama kasnije otkrila je da je brak sa slavnim pjevačem zapravo bio sve samo ne 'med i mlijeko', ali da je zbog straha od njega sve morala prikazati kao bajku. Danas se vjeruje i da se Jerry izvukao od optužbi za čak dva ubojstva. Prvo, njegova četvrta supruga, Jaren Elizabeth Gunn Pate, pronađena je mrtva u bazenu samo nekoliko tjedana prije nego što je razvod trebao biti finaliziran. Saznalo se da je prije smrti na sudu svjedočila protiv supruga zbog utaje poreza. Policija je otvoreno sumnjala na glazbenika, ali nije bilo dokaza. A onda je uslijedila još jedna smrt.

Lewis se kasnije oženio za Shawn Stephens, a taj brak je trajao samo 77 dana. Završilo je tako da je Shawn pronađena mrtva u svom krevetu. Za to vrijeme, ispričala je sluškinja koja je radila za obitelj, glazbenik je opušteno sjedio u svojoj sobi, sa širom otvorenim prozorima, a nije imao nikakvu reakciju na izjavu da Shawn više nema puls. Novinar Richard Ben Cramer javno ga je optužio za ubojstvo ili barem za umiješanost u njezinu smrt, no nažalost, policija ni ovoga puta nije imala dovoljno dokaza. Preminuo je u 88. godini u svom domu u Memphisu.