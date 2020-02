Djevojke kod farmera dočekala vlaga, prljavština i skakavci: 'Ovdje se ne može boraviti!'

Došlo je vrijeme da djevojke napokon stignu na imanja svojih farmera. Ines i Marijana u Konjic su stigle u raftingu, a na obali ih je dočekao Hakija. ''Susret je bio vrlo prisan, zagrlile su me i bacile mi se u naručje. Baš mi je to godilo'', komentirao je farmer, koji je morao otići po Nikolinu jer je zbog straha od vode ostala na obali.

Ljubav ponekad mora biti slijepa, no djevojke Josipa Tratnjaka još uvijek dobro vide. Cure su bile iznenađene veličinom Josipova imanja i kuće, ali im se određene sobe nisu svidjele. ''Posteljina nije baš čista i u tome se ne usudimo spavati'', rekle su cure. ''Josip je kao domaćin katastrofa i nisam se osjećala dobrodošlom'', zaključila je Tea. I Ivanka je imala svoje primjedbe. ''Ja bih prvo popravila kvaku da mogu uopće ući u kuću. Smatram da u toj kući nema ničega'', rekla je Ivanka. ''On valjda misli da je svoje ispunio i da bismo mi trebale biti zadovoljne, ali nismo'', kazala je Gabriela.

Kod Valtera su djevojke bile oduševljene njegovim maslinikom, ali i uređenjem kuće. ''Stvarno nisam znala da si toliko pedantan, ovo je predivno sve i moram ti čestitati'', rekla je Sandra dodajući da je ostala bez teksta. ''Kao u apoteci je, sve je prelijepo i čisto'', rekla je Zorica.

Dušan je svoje djevojke počastio pečenim odojkom i domaćim kruhom, koji je sam ispekao. ''Od mene je dobio čistu peticu jer zna ispeći kruh'', rekla je Sandra.

Farmer Miro proveo je djevojke po kući, a dame su na jedvite jade odabrale u kojim će sobama spavati.

Za to vrijeme Hakija je napokon došao po Nikolinu, koja ga je odmah napala kako ju je mogao toliko ostaviti samu, no na kraju mu je oprostila.

Kod Josipa su djevojke odlučile preurediti sobu. ''Ja ću spavati na najloniziranom. Stavit ću stolarski najlon'', rekla je Ivanka dodajući da bi trebale cijelu sobu obložiti najlonom. Nakon što su se dogovorile da će sve tri zajedno spavati u sobi na spojenim krevetima, Ivanka je odlučila promijeniti mišljenje. 'Očito joj se malo pomaknulo, nije baš stabilna'', komentirala je Tea Ivanku. No, ona je imala razlog zašto je promijenila mišljenje. ''Osjetila sam da sam donijela krivu odluku na hir. Zato jer smo si tada bile dobre. No, ona sobica u kojoj žive pokemon-demoni ipak mi je na kraju postala saveznik. I eto ga na – obrat!'', rekla je Ivanka. Također, komentirala je i farmera. ''On se uopće nje pripremio za dolazak žena i prvo ga treba po guzi istuć'! Baci te direktive i izvoli nam se iskupi što nisi kuću pripremio kako spada. Odvedi nas na neki par excellance ručak, izlet, što god, odluči se!'', prepuna je ideja bila Ivanka.

Kad je Josip došao u Ivankinu sobu, imao je što vidjeti – cijela soba bila je presvučena najlonom, a Ivanka mu nije dala ni da komentira. ''Upao si nenadano i nemaš pravo glasa'', kratko mu je odbrusila i nastavila stavljati najlon.

Dušanove djevojke nisu bile zadovoljne smještajem niti čistoćom soba u kući. ''Cure su čudno reagirale jer su odmah vidjele skakavce po sobi'', rekao je farmer. ''Sve me prošlo kad sam vidjela ove sobe'', kazala je Gorana dodajući da joj se plače. ''To je jedan krevet propao, nisam stigao popraviti pa dok ne popravimo, tu ćete spavati'', objasnio je Dušan te ih zamolio da ne ubiju skakavce koji su bili na jastucima, no Gorana je već 'riješila' skakavca. ''On je mislio da je uredio, da je tako dobro i da mu ništa ne diramo. A ja ne mogu spavati u takvoj prostoriji gdje se osjeti na miševe'', rekla je Gorana. ''Ja sam uredio koliko sam mogao, a na njima je žele li ostati ili ne'', rekao je Dušan. ''Imam osjećaj da je to namjerno napravio da bismo mi očistile kada dođemo'', zaključila je Sandra dodajući da je nerviraju cure s izvolijevanjem. ''Ja ću ostati ovdje, a one neka idu u hotel'', rekla je.

Kod Mire su djevojke muku mučile sa psom lutalicom koji je napao ovcu, a Irena je napravila sve da psa smiri. Ostale cure nisu se slagale s Irenom, a Tatjana je komentirala da joj je više žao ovce nego psa, što je Irenu još više uzrujalo.

Jedini koji nema problema sa svojim djevojkama je Valter, koji je damama priredio tulum dobrodošlice. No, Sandra je komentirala da joj Bahra ide na živce. ''Mislim da ću ja nju gaziti riječima'', rekla je Sandra dodajući kako misli da Bahra nije sposobna 'obrnuti' Valtera. Što očekuje djevojke narednih dana na imanjima farmera, gledatelji će doznati već sutra od 21 sat na RTL-u.