Djevojka Dinamovca otkrila što je sve mijenjala na svom tijelu i hoće li biti svadbe

Nakon što je objavljen video u kojem nogometaš Mario Balotelli igra PlayStation dok njegova tadašnja djevojka Anđela Šimac plače, počelo se šuškati kako je zbog ovog videa završila Anđelina veza s igračem Dinama Lirimom Kastratijem.

– Nismo prekinuli – tvrdi Anđela za RTL Exkluziv i kaže kako je video s Balotellijem snimljen dok su bili zajedno i ona se nema čega sramiti, a netko ga je odlučio pustiti sada u javnost i to je uzrujalo Lirima. Priznaje da su se posvađali zbog toga ali nisu prekidali.

Kaže da joj se i Mario javio nakon što je čuo da je ovaj video izašao u javnost i prouzročio joj probleme u vezi, ali Anđelina mu je objasnila da nije on ništa kriv.

– Mario me nazvao nakon što je video objavljen i objasnila sam mu da nije ništa kriv – rekla je Anđela i dodala kako ona i Lirim planiraju vjenčanje. Nemaju još datum vjenčanja, ali kaže Anđela da su shvatili da su stvoreni jedno za drugo. Par zajedno živi u luksuznoj kući u Zagrebu, a Anđela se u intervjuu za Exkluziv osvrnula i na svoj izgled i na to je li što mijenjala na svom tijelu estetskim operacijama.

– Ja sam objavila da je za moju stražnjicu zaslužan moj trener, ali mene su ljudi počeli napadati dok sam bila u srednjoj školi, pričali su da sam vadila rebra s 18 godina, s 19 da sam išla raditi svašta na licu, ali to ništa nije istina, tako da ja o svojim plastičnim operacijama otvoreno govorim, povećala sam grudi, nemam ništa umjetno na licu, to jest nemam nijednu operaciju, ali sam povećala usnice, mislim da je to danas normalno – rekla je Anđela.

