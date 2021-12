Dino Petrić je morao odustati od nastupa u finalu 'Slovenija ima talent': Bio sam shrvan i šokiran

Pjevač Dino Petrić publici se predstavio u prvoj sezoni HRT-ovog showa “The Voice”, a ove godine je odlučio sreću okušati u slovenskom showu 'Slovenija ima talent' u kojem je došao do finala ali nažalost publici nije uspio predstaviti svoj nastup za finale jer ga je u tome spriječila korona.

- Neću lagati, jako mi je žao zbog svega! Neposredno prije finala, korona mi je onemogućila završni nastup! Nemam nikakvih simptoma pa sam bio još više šokiran i shrvan kad sam vidio pozitivan test. Život je tako posložio karte i tu se završava moj put u slovenskom "Supertalentu". Međutim, neću očajavati, jer i ovo je za mene bila još jedna nadasve lijepa bajka - izjavio je Dino za Slobodnu Dalmaciju. Slovenskoj publici u ovom showu se predstavio s pjesmama "Meni dobro je" Jana Plestenjaka i hitom grupe Pop Design "Ko si na tleh" i stekao je naklonost publike i dobio veliki broj obožavatelja u Sloveniji i zato mu je žao što nije uspio predstaviti i svoj finalni nastup, ali zahvalan je što mu se pružila iva prilika.

- Presretan sam zbog svih dobrih komentara, dojmova i ljubavi! To što se događalo stvarno mi je uljepšalo godinu, plasman u finale dao mi je neizmjeran poticaj. Želim se zahvaliti svima koji su me podržavali u nastupima, prihvatili me i glasali baš za mene, bez obzira radi li se o slovenskoj publici ili mojima u Hrvatskoj, koji su mi ponosno čestitali i hrabrili me na tom putu - poručio je talentirani glazbenik rodom s otoka Hvara.

