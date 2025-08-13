FOTO Ljubimac žena nekad i sad: Evo kako se Niko Kranjčar mijenjao kroz godine

Sin nogometne legende Zlatka Kranjčara, Niko Kranjčar, danas slavi 41.rođendan. Njegov profesionalni i životni put bio je pun izazova i iznenađenja. Već sa 16 godina Niko Kranjčar debitirao je za prvu momčad Dinama, a ubrzo su ga počeli uspoređivati s velikanima poput Zidanea.
Foto: igor kralj
Pod palicom Miroslava Blaževića, s tek 18 godina postao je najmlađi kapetan u povijesti kluba, vodeći "Modre" do naslova prvaka u sezoni 2002./03. kada je i proglašen najboljim igračem lige. Činilo se da je rođena nova Dinamova ikona.
Foto: igor kralj
Nakon klupske krize i sukoba s dopredsjednikom Zdravkom Mamićem početkom 2005., Kranjčar je stavljen na transfer-listu. Uslijedio je potez koji je šokirao Hrvatsku – transfer u redove najvećeg rivala, splitskog Hajduka, za 1,5 milijuna eura. Njegov dolazak na Poljud popraćen je euforijom, a na predstavljanju ga je dočekalo više od deset tisuća navijača.
Foto: strukisa
Za reprezentaciju je upisao 81 nastup, no često je bio na meti kritika zbog nepotizma dok mu je izbornik bio otac Zlatko.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Njegov privatni život također je bio pod povećalom javnosti. Godine 2008. oženio se dugogodišnjom djevojkom Simonom Fistrić, s kojom je 2011. dobio kćer Loree. Brak nije potrajao te su se razveli 2012. godine, no oboje su uvijek isticali kako im je dobrobit djeteta na prvom mjestu.
Foto: puklavda
Od 2014. godine Niko je u sretnoj vezi s proslavljenom glumicom Zrinkom Cvitešić. Par svoj privatni život vješto čuva od javnosti, živeći na relaciji Zagreb-Brač-London.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Nakon završetka igračke karijere 2018., posvetio se trenerskom poslu i danas je pomoćni trener u hrvatskoj U-21 reprezentaciji, čime je započeo novo poglavlje u svom nogometnom putu.
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
U nastavku galerije pogledajte kako se Kranjčar mijenjao kroz godine.
Foto: kraljigo
Foto: Tino Juric
Foto: igor kralj
Foto: strukisa
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: strukisa
Foto: igor kralj
Foto: Goran Stanzl
Foto: midzorsl
Foto: Goran Stanzl
Foto: galoicju
Foto: strukisa
Foto: Tony Marshall/PRESS ASSOCIATION
Foto: puklavda
Foto: puklavda
Foto: Tomislav Miletic/24sata
Foto: Tomislav Miletic/24sata
Foto: Marko Lukunic/Vecernji list
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Matija Topolovec/PIXSELL
Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Richard Sellers
Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto: Dubravka Petric/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
