FOTO Ljubimac žena nekad i sad: Evo kako se Niko Kranjčar mijenjao kroz godine
Sin nogometne legende Zlatka Kranjčara, Niko Kranjčar, danas slavi 41.rođendan. Njegov profesionalni i životni put bio je pun izazova i iznenađenja. Već sa 16 godina Niko Kranjčar debitirao je za prvu momčad Dinama, a ubrzo su ga počeli uspoređivati s velikanima poput Zidanea.
Pod palicom Miroslava Blaževića, s tek 18 godina postao je najmlađi kapetan u povijesti kluba, vodeći "Modre" do naslova prvaka u sezoni 2002./03. kada je i proglašen najboljim igračem lige. Činilo se da je rođena nova Dinamova ikona.
Nakon klupske krize i sukoba s dopredsjednikom Zdravkom Mamićem početkom 2005., Kranjčar je stavljen na transfer-listu. Uslijedio je potez koji je šokirao Hrvatsku – transfer u redove najvećeg rivala, splitskog Hajduka, za 1,5 milijuna eura. Njegov dolazak na Poljud popraćen je euforijom, a na predstavljanju ga je dočekalo više od deset tisuća navijača.
Njegov privatni život također je bio pod povećalom javnosti. Godine 2008. oženio se dugogodišnjom djevojkom Simonom Fistrić, s kojom je 2011. dobio kćer Loree. Brak nije potrajao te su se razveli 2012. godine, no oboje su uvijek isticali kako im je dobrobit djeteta na prvom mjestu.