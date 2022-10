Dinko Alešević napustio je Masterchef: Dao sam maksimum koliko sam mogao

Follow the chef izazov bio je kamen spoticanja za Dinka Aleševića koji ipak neće ući u MasterChef vilu s timom chefa Stjepana Vukadina. Iako mu je cilj bio doći do top 10, Dinko i prije toga napušta show. ''Dao sam maksimum koliko sam mogao, koliko sam poznavao namirnice i ostalo. Nemam za čim žaliti'', rekao je Dinko, a Stjepan mu je obećao da će s Melkiorom i Damirom doći na carpaccio u Kakanj. ''MasterChef je veliko iskustvo koje nosim sa sobom do kraja života'', zaključio je Dinko čiji carpaccio u izazovu nije bio dovoljno dobar za prolaz.

Ali prije toga, tim Stjepana Vukadina morao je chefa oponašati u pripremi ribljeg jela. Nakon što su preuzeli svatko svog romba, Stjepan im je pokazao kako u potpunosti iskoristiti tu namirnicu. ''Prvi put u životu vidim tu ribu'', kazala je Mevlija Delić. ''Danas ćemo ozbiljno raditi, zasukati rukave i kuhati'', komentirala je Vesna Slavica zadatak pred njima. Kandidati su u ovom izazovu imali prilike naučiti kako filetirati ribu, odvojiti kožu od mesa, pripremiti temeljac koji su koristili za kremu od cvjetače, te kako napraviti crnu rižu kuhanu u ribljem temeljcu. Stjepan im je pokazao i nekoliko tehnika rezanja ribe, kako se radi emulzija, brzinska majoneza te tartar od romba.

Najviše je problema s filetiranjem ribe imao Dinko. Također je u jednom trenutku ubacio noževe u sudoper što je zabranjeno, pa ga je Stjepan na to upozorio. Poteškoće je imao i s redoslijedom slaganja namirnica na tanjuru, ''Išao sam 100 puta do radne jedinice i ne mogu zapamtiti što je sve stavljao na tanjur'', rekao je Dinko. Matea Alduk tijekom izazova bila je puna pitanja, ali i nekoliko je koraka odradila, a da nije najbolje čula upute. Maja Jalšovec je zaboravila da je stavila poširati ribu na peć, i zaboravila je ugasiti peć na vrijeme.

''Bit ću narcisoidna i reći da je moj tanjur za prolaz dalje'', kaže Mevlija, a njezino jelo pohvalio je i Melkior koji ju je odmah poslije kuhanja poslao na galeriju.

''Definitivno balansirano jelo. Krema je krema. Ako svi tanjuri budu kao Markov, ne znam što da radim, u velikim sam problemima. Marko, s ovim si tanjurom pokazao da nemaš što raditi u stres testu, možeš na galeriju'', kazao je Stjepan Marko Kolaku. ''Još puno i on i ja očekujemo od mene'', komentirao je Marko.

Crnu pregaču Stjepan je dodijelio Dinku, Matei i Maji. ''Fali ti praha od cikle, predugo si pirjao mrkvu i celer. Mrkvu i celer nisam osjetio, moglo je biti još soli'', rekao je Dinku. ''Velika greška kod ribe, pire je ispao pire, a ne krema'', objasnio je Stjepan Maji zašto joj daje crnu pregaču. ''Cvijetić – sitnica; mrkva – sitnica; višak ulja – sitnica. Stvarno moram gledati sitnice. Matea, ideš u stres test'', rekao je Stjepan Matei predao joj crnu pregaču.

''Fokusirajte se na bitne stvari. Slijedi stres test'', rekao im je Stjepan prije nego im je zadao izazov koji je trebalo proći prije nego se dvoje od njih pridruži timu na putu prema MasterChef vili. Od fileta koji su ostali treba Dinko, Matea i Maja trebali su napraviti carpaccio, emulziju i majonezu. ''Nemojte raditi isto kao ja, bilo bi bolje da napravite neki twist. Za ovaj zadatak imate 15 minuta. Sve je na vama'', rekao im je. Prilikom izrade ovog zadatka trojcu u crnim pregačama podršku su davali kolege s galerije.

Nakon što su dovršili, Stjepan je probao njihova jela i kazao Matei: ''Matea, mislim da trebaš imati više samopouzdanja. Kuhinja ne tolerira dramu i paniku jer iz toga ništa dobro ne može ispasti'', rekao joj je te joj pohvalio carpaccio, kazavši da je to najbolji carpaccio. Kod Maje mu se svidjelo kako je iskoristila šećer da balansira jelo koje je zbog grejpa išlo u gorčinu.

Dinko je priznao da nikada nije radio niti probao carpaccio. Maji nije bila dobra tehnika rezanja, a kod Dinka nisu valjali majoneza i emulzija. ''Emulzija je bila pregusta, a majoneza rijetka'', rekao je Dinku Stjepan. U MasterChef vili, Melkiorovom se timu tako pridružuje Stjepanov tim: Marko Kolak, Vesna Slavica, Mevlija Delić, Ivana Ivić, Jelica Boto, Matea Alduk i Maja Jalšovec.