Josipa je u 'Život na vagi' ušla sa 153 kg, a skinula 50 kg, sada je otkrila da mora na operaciju: Evo i zašto

Josipa, koju publika pamti kao jednu od najemotivnijih kandidatkinja devete sezone 'Života na vagi', u show je ušla sa 153,5 kilograma i nepokolebljivom voljom za zaokretom u životu. Danas njezina transformacija poprima nove obrise, a sada je podijelila detalje o svojoj svakodnevici, izazovima održavanja težine te važnosti podrške koju je stekla tijekom ovog puta.

Nakon završetka showa, Josipa je uspjela organizirati život prema vlastitim potrebama i poslu. Svakodnevno hoda barem deset kilometara, raspoređujući šetnje kroz cijeli dan. Iako kilogrami sada odlaze sporije, ističe kako je zadovoljna jer trenutno čeka operaciju ramena, zbog čega ne smije trenirati. Ipak, šetnje joj pomažu u održavanju postignutog. "Sada sam shvatila koliko mi je puno lakše bez onih silnih kilograma. Puno sam pokretnija, ništa mi nije teško i sve obavljam sa osmijehom", priznaje Josipa za RTL.hr, prisjećajući se vremena kada je zbog debljine bila nesretna i zatvorena.

Priznaje da život bez kamera i trenera nije nimalo lak. Često se sjeti upozorenja nutricionistice i trenera da je pravi izazov zapravo onaj vanjski svijet gdje se treba balansirati između posla, djece i obaveza. Iako ponekad posustane zbog nepredvidivih životnih situacija, podrška prijatelja i kolega iz showa drži je na pravom putu. "Sada se prodobro osjećaš da bi se vratila na staro", rečenica je kojom samu sebe motivira u teškim trenucima.

U prehrani joj je najviše pomogao savjet nutricionistice Martine o važnosti balansa bez odricanja. S nekim je kandidatima ostala u bliskom kontaktu, a posebno ističe Zokija s kojim se redovito čuje i viđa. Nedavno su čak i zajedno kuhali s Martinom, što im je bila dodatna potvrda da su usvojili zdrave navike. "Najveća nam je motivacija to što smo si podrška i što smo sami sebi dokazali da nas je sudjelovanje u showu promijenilo u potpunosti", kaže Josipa. Osim šetnji uz more sa svojim psom, koje su joj glavni "ispušni ventil", Josipa je nakon tri desetljeća ponovno počela čitati knjige, što joj donosi potreban mir i novu energiju za svakodnevne izazove.