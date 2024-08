Dimitriju Popoviću ne smeta žega, bere divlje jagode i traži lokaciju za novi film

BALOG I DOLENČIĆ TRAŽE NAPITAK KOJI LIJEČI SVE BOLESTI, Prazne zagrebačke ulice (kolovoz 2024.)



Zagreb je najljepši ljeti. Kad svi odu svojim kućama. A mi, rođeni Zagrepčani, zagospodarimo gradom. Ma, ljudi moji, koja milina. Uđeš u tramvaj i biraš. O'š lijevo. O'š desno. Praznih mjesta koliko te volja. Dođe mi da zamolim vozača da malo provozam ZET-ovu limuzinu.

Onako užarenog i blesavog u praznom gradu zateknem samoga sebe kako po četiri-pet puta prelazim Savsku. Bez veze. I cilja. Samo tako da preletavam. Jer nikoga nema. Užitak, brate.

I moja ulica prazna. Nailazi Lana Barić. Zadnjih ljeta najnagrađivanija glumica. U Hrvatskoj. U Zagrebu. Na Trešnjevci. U Čakovečkoj ulici. U mojoj zgradi. Kad god je sretnem, oponašam legendarnog Zorka Srebrića i njegovo: "Čestitam!"



– Ubuduće kad god se sretnemo, čestitat ću ti. Da slučajno ne fulam – rekoh. Lana se smije. Ovog puta čestitka je bila za zlatnu hižu gladijatora. Onu pulsku.



Plutajući dalje, u kvartu na kavici srećem Vida Baloga.

– Kaj se dela?

– S Krešom Dolenčićem radim priču o nastanku Ludbrega. O Ludbrengini koja je osnovala grad. Usput tražimo i recept za Ludbrengininu vodicu, tj. vino koje liječi sve bolesti.



Divim se Vidu i Kreši koji, eto, rade po ovim vulkanskim vrućinama. Priredba s mnoštvom glumaca i statista bit će uprizorena u Ludbregu krajem kolovoza. Valjda me se buju setili ak pronajdu čarobni gemišt.



Dašak zraka u ovoj Božjoj roštiljani uhvatio sam na Tuškancu. Kao da cuclam bronhi. Na bajku Ines Bojanić. Ispred nje trčkara ljubimac s jezikom do poda.



– Nije baš neka sparina za vožnju biciklom.



– Operirala sam nogu i vožnja bicikla je dio terapije.



– Radi li se nešto novo?



– Uz redovni repertoar u Kerempuhu s Borisom Svrtanom spremamo "Kokoš" – reče Ines. I da mi ideju za pečenog piceka s mlincima. Koliko je vruće, možda neću ni morati paliti pećnicu.

DIMITRIJE SNIMA MEĐU ZMIJAMA, WhatsApp (kolovoz 2024.)



Goran Milić radi pomoću WhatsAppa TV serijale. Eto ideje da i ja odem daleko uz pomoć ove besplatne aplikacije. Tipkam broj dragog mi prijatelja Dimitrija Popovića, koji je kod majke na Cetinju.



– Radi li se štogod, šefe?



– Pri vrhu sam Lovćena. Berem divlje jagode i tražim lokaciju za snimanje novog dokumentarca.



– Drugi film?



– Da. Inspiriran je Njegoševom "Lučom mikrokozma" i čovjekovim padom na zemlju. Uskoro krećemo sa snimanjem.



– Ima li problema?



– Pripreme teku po planu. A što se problema tiče, prave ih zmije, kojih na Lovćenu ima koliko te volja.



– Naslov filma?



– "Iskra smrtne prašine".



Na WhatsApp lajni sam s Igorom Jovićevićem. On se s obitelji odmara u Crnoj Gori. I ne pada mu na pamet produžiti boravak u Saudijskoj Arabiji. Iako je, s nikakvom ekipom, postigao nemoguće. Padali su redom Ronaldo, Mane, Benzema, Brozović i ostale pustinjske zvijezde.



– S ekipom koju sam imao na raspolaganju ostvarili smo nezamisliv rezultat. Trebalo je zasukati rukave i raditi. Osvajao sam u Ukrajini naslove, igrao Ligu prvaka i Europsku ligu, ali ovaj uspjeh u Saudijskoj Arabiji, s momčadi bez zvučnih imena i pojačanja, možda je nešto najslađe što sam kao trener ostvario. Bilo je ponuda, ali još ništa ni s kim nisam potpisao. Zaslužio sam valjda mali predah – objasnio mi je svoju odluku Igor.



Sve mi je to potvrdila Igorova mama Sanja kad se vrnula u Zagreb. Završim WhatsApp avanturu i razmišljam da odjurim na rođendansku tortu Slavice Galović. Ili u Zlatni dukat na rođendanskog janjca Slaveka Hale.



– Dojdi, tu smo Zorko Srebrić i ja. Lijepo se družimo – skoro me slomi prijatelj Damir Vrbanović.



Izađem ispred haustora. Ispovraćani asfalt se topi i katranizirani zagrebački zrak vode u "mrak". Nema mi druge. Nego nazaj u horizontalu. Spuštene rolete u sobi bez klime. I to bi bilo to da me Džemo ne diže porukom: "Umro je tata Tomici Ivkoviću. Sahrana je u 12.05." Oblačim duge hlače. Tenisice. I pravac Krematorij. Tu se nema što razmišljati. To se mora.

ZAMKE VIRTUALNOG ODRASTANJA, Neuspjeli predgovor (kolovoz 2024.)



Reče mi najdraže biće na ovom svijetu kako želi napisati knjigu o virtualnom odrastanju.



– Ajd mi napiši predgovor – naredi mi unuka Uma.



I što mi je drugo preostalo nego sjedi i piši. A kad sam joj predao rukopis, uslijedio je šok.



– Deda, to ništa ne valja!



Evo većeg dijela teksta pa vi prosudite valja li to ili ne.



Božji plan je utapanje naše djece, unuka i potomaka u nepostojanje.



U crne rupe virtualnog svijeta koji nas udaljava od stvarnosti.



Od prirode. Emocija. I ljepote trajanja.



Počinje li konačni obračun sa životom kakav poznajemo?



Odlazimo li u prošlost? Ili budućnost?



Prepuštamo li se magiji umjetne inteligencije?



Tko danas može bez mobitela?



Kompjutora?



Društvenih mreža?



Igara i igrica?



Tko se može oduprijeti ulasku u virtualnost?



Uglavnom nitko. Ili malo tko.



Uđeš u tramvaj.



Ljudi ne gledaju kroz prozore. Bulje u mobitele.



Pred školama i vrtićima. Djeca ih ne ispuštaju iz ruku.



Postali su dio šake.



Srasli su s njom.



Nemo'š ih se riješiti.



A mozak. Peru li ga, peru. Uništavaju.



Ne daju im da se pobune protiv strojeva.



Usisavaju ih u sebe.



Djeca postaju mobiteli.



Realnost na granici tuge i užasa. Skreću s uma.



A Uma je za mene jedna jedina.



Neponovljiva. Posebna. Čudesna.



I svoja.



Ne dam je strojevima.



Oni osjete tko ima snagu i moć.



Pa pod svaku cijenu žele da ga podčine.



Unište.



Uma.



Ljubav u kojoj obitavaju sve vjere i sve nacije ovoga svijeta.



Ljubav koja može razbiti virtualnost.



I uništiti vladavinu strojeva.



Potencijal koji može objediniti sve religije.



U jednu. S jednim, jedinim, Bogom.



I nagovoriti ga da promijeni svemirski plan.



Stvaranja "superiornije" umjetne inteligencije.



Bez emocija. Bez duše.



Itd. Itd.



Ma to bu dost. Ionako Uma kaže da ništa to ne valja.

