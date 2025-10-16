David Skoko oduševio pratitelje! Ima novi projekt koji će se svidjeti mnogima

Omiljeni chef David Skoko vraća se na HTV s novim gastro-putopisnim serijalom „Mjesto za mene”. Ovoga puta upoznaje nas s turističkim projektima koji se ističu svojom posebnošću, održivošću te brigom za lokalno stanovništvo i lokalne običaje.

Ljetovanje u Hrvatskoj promovira se kao avantura koju karakteriziraju čisto more, sjajna gastronomija, čarobne planine i raj za nautičare, a David je pokušao pronaći projekte koji odgovaraju ovom opisu. U svakoj od epizoda posjetit će jednu od zanimljivih turističkih lokacija i predstaviti vizionare koji su nositelji originalnih turističkih ideja. Ne možemo govoriti o turizmu, a da ne spomenemo lokalnu gastro ponudu, a David Skoko pokušat će se gastronomski što autentičnije i lokalnije nadovezati na sve ove doživljaje.



U prvoj epizodi koja je na rasporedu u srijedu 29. listopada u 20.15h na Prvome programu Hrvatske televizije (HRT- HTV 1) David Skoko putuje u dolinu Neretve iskušati autentičnu turističku ponudu ovog tradicionalno poljoprivrednog kraja. Pavo Jerković, srčani ambasador Neretve, približit će mu potencijal i specifičnost ovoga podneblja. Fotosafari, vožnja tradicionalnim neretvanskim lađama, nasadi mandarina ali i kite-surfing postali su svojevrsni brend ove doline i privukli su tisuće posjetitelja. S gastronomske strane, saznat ćemo kakve su to školjke kapelunge i koliko ljutih papričica ide u neretvanski brudet.

Dokumentarni serijal “Mjesto za mene” ima osam epizoda, a nakon doline Neretve, David Skoko vodit će nas u Dubrovnik, potom na Učku i Velebit, jedrit ćemo prema jadranskim svjetionicima, ploviti rijekom Zrmanjom, gledati filmove u otočkim ljetnim kinima pod zvijezdama, upoznati osebujno područje Lonjskog polja i penjati se Papukom. Chef i voditelj David Skoko, autorica i producentica Inja Korać, redatelji Radislav Jovanov Gonzo i Nevio Marasović, scenaristice Inja Korać i Lana Barić.