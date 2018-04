David Byrne Americi vraća optimizam

Domaća publika imala je sreće vidjeti Byrnea s Talking Headsima u naponu snage 1982. u velikoj dvorani Doma sportova, zatim samostalno 1994. u Vatroslavu Lisinskom i iduće godine na izložbi njegovih fotografija u Galeriji Klovićevi dvori. Kad su ga davno prozvali “renesansnim čovjekom rocka”, malo je tko imao više prava na tu titulu od njega.

Byrneov novi studijski album “American Utopia” povratak je sjajnog glazbenika nakon dugih 14 godina i posljednjeg albuma “Grown Backwards”. Upravo tada Byrne je posljednji put nastupio u Zagrebu, a u sklopu cjelogodišnje povratničke turneje ovog ljeta dolazi u Zagreb na festival INmusic. Prije nekoliko dana Byrne je s “American Utopia” prvi put u samostalnoj karijeri ušao na službenu američku Billboardovu top-10 ljestvicu albuma, i to na treće mjesto prodavši prošli tjedan 63.000 primjeraka “Američke utopije” u SAD-u.

U naslovu nema cinizma

U maniri eklektika na albumu je spojio svoje poznate recepte i glas, a u pjesmi “Everybody’s Coming to My House” ponovno se udružio s koproducentom Brianom Enoom. Sjajno produciran prvi singl s albuma ujedno je i najizravniji primjer Byrneove neurotičnosti a la “Once in the Lifetime”, jer “American Utopia” – za čiji naslov sam tvrdi da ga ne treba shvatiti cinično – u deset pjesama donosi Byrnea u pomirljivom i dobrodušnom tonu, s inteligentnim tekstovima kojima se predstavlja kao promatrač situacija u melodičnim pjesmama “Every Day Is a Miracle” i “It’s Not Dark Up Here”, kompleksnijim “This Is That” i “Bullet” – pisanoj iz vizure ispaljenog metka – i “Everybody Coming To My House”, koju je u Detroitu sa školskim zborom pretvorio u gospel-himnu.

Čak i bez pretjeranog cinizma Byrne izgleda misli da se trenutačna situacija može preokrenuti na bolje i poput dobrodušnog turista (sjajan stih “samo smo turisti u ovom životu, ali pogled je dobar”), promatra stvari oko sebe, gdje je “sreća jedan klik daleko”. Album je dio šireg pozitivističkog projekta “Reasons to Be Cheerful”, a inventivna produkcija i elektroničke podloge pjesama pune su detalja koji su se u koncertnim verzijama pretvorile u organsku svirku pratećeg sastava.

Znatiželjna centrifuga

Byrneova znatiželjna centrifuga do danas je u sebe “usisala” i potom na albumima izbacila mnoge novotarije koje su postale pravilo rada suvremene scene. “American Utopia” sažima puno toga i Byrneovu znatiželju predstavlja s tračkom optimizma u tunelu aktualne američke utopije pogonjene Trumpovom vladavinom.