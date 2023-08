Daria Lorenci Flatz: Užasno sam se prepala kad mi je dijagnosticiran maligni tumor

Glumica Daria Lorenci Flatz imala je ispunjenu poslovno godinu od angažmana u seriji Nove TV "Kumovi" do sudjelovanja u showu "Ples sa zvijezdama" u kojem je stigla do finala i sada se nagradila godišnjim odmorom na kojem uživa sa suprugom Emilom i njihovim sinovima, blizancima Makom i Franom koji imaju 14 godina te najmlađim Tinom kojem je sedam i pol godina. U intervju koji je dala za Gloriju osvrnula se na poslovnu godinu, pričala je o zdravlju i prisjetila se kako je zahvaljujući rođenju trećeg sina saznala da ima maligni tumor.

- Užasno sam se prepala kad mi je dijagnosticiran maligni tumor jajnika. Srećom da je otkriven na početku, zahvaljujući rođenju trećeg djeteta. Prvih godinu dana ili dvije bila sam u ogromnom strahu hoće li se vratiti, otkriti, je li se proširio... Kad sam se riješila straha da ću umrijeti, život kao da mi je došao u još većem intenzitetu. Uvijek sam znala da je kratak i nepredvidiv - s obzirom i na rat koji nam se dogodilo - no tada sam postala još svjesnija da ga do kraja treba živjeti punim plućima. - rekla je glumica za Gloriju i dodala kako je ironija da je prije bolesti bila jako posvećena zdravom životu i nije pušila petnaest godina, bila je i makrobiotičarka...

Kaže kako više nije control freak i tek sad je počela uživati i želi živjeti 100 godina. Zapaženu ulogu je Daria ostvarila i u predstavi "Da sam ptica" u kojoj igra uz Tarika Filipovića, a režiju potpisuje Arija Rizvić koja je u to iskustvo pretočila priču svojih roditelja prognanih iz BiH. Kao mlada djevojka, sa samo 16 godina, i Daria je bila prisiljena napustiti rodno Sarajevo, a o temi izbjeglištva pričala je u intervju koji je ove godine dala za Večernji list.

- Izbjeglištvo je za svakog traumatično iskustvo. Mislim da nitko tko je to doživio na svojoj koži nije mogao proći neokrznuto. To je period života kojeg se čovjek nerado sjeća. Nažalost, sada svjedočimo i da brojni Ukrajinci i Sirijci doživljavaju istu sudbinu. Ne bih rekla da me to iskustvo očvrsnulo, već da mi je donijelo osjetljivost duše i dijapazon iz kojeg crpim sve to što radim i što ja jesam. Zahvalna sam na svemu što mi se dogodilo, mislim da sam u tim svim strašnim okolnostima imala jako puno sreće i sada, s vremenskim odmakom, čini mi se kao da me netko čuvao dok sam prolazila kroz to mučno razdoblje. - rekla nam je tada.

