FOTO Enis Bešlagić ispunio veliku želju sinu koji je izrastao u zgodnog mladića: 'Mojoj sreći nema kraja'

Popularni glumac Enis Bešlagić podijelio je s pratiteljima jedan od najsretnijih trenutaka, ispunivši veliku želju svom sinu Maku. "Kad sinu uspiješ izmamiti osmijeh iz srca i ispuniti želju da upozna košarkaškog uzora Željka Obradovića i legendu glumišta Bogdana Diklića, onda mojoj sreći nema kraja. To je moj NAJSMIJEH", napisao je glumac na društvenim mrežama. Podijelio je fotografiju na kojoj njegov 18-godišnji sin pozira s legendarnim trenerom i glumcem. Za mladog Maka ovaj je susret bio ostvarenje sna, a ponosni otac nije krio emocije zbog trenutka koji će njegova obitelj zasigurno dugo pamtiti.

Enis i njegova supruga Sabina, s kojom je u braku više od dva desetljeća, svoju su djecu, sina Maka i stariju kćer Asju, oduvijek nastojali držati podalje od očiju javnosti. Upravo zato svaka nova fotografija izazove veliku pozornost, a posljednje objave potvrdile su da je Mak izrastao u visokog i zgodnog mladića koji nevjerojatno nalikuje na svog oca, što su primijetili i brojni pratitelji u komentarima.

Ovaj emotivni trenutak oduševio je Enisove brojne obožavatelje. Komentari podrške i pohvale na račun glumca kao predanog oca preplavili su društvene mreže, a mnogi su istaknuli kako je obitelj Bešlagić primjer sklada i prizemljenosti. Potez kojim je usrećio sina samo je još jednom potvrdio sliku Enisa kao velikog glumca, ali prije svega, kao posvećenog oca i obiteljskog čovjeka. Obitelj je nedavno proslavila i glumčev 51. rođendan.

