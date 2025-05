Danijelu Dvornik uzrujali pratitelji: 'Prestanite me gnjaviti s burekom od sira i konstantnim ispravljanjem u pitu od sira'

Danijela Dvornik, influencerica i majka jedne od najpoznatijih domaćih influencerica, Elle Dvornik, trenutačno je u Turskoj na odmoru. Danijela je objavila fotke iz Turske, te pokazala što tamo jede, a jedan od obroka bio joj je burek. Izabrala je burek od sira, a na Instagramu su joj se javili pratitelji koji su joj pisali da je to - pita od sira.

Foto: Instagram

"Prestanite me gnjaviti s "burekom" od sira i konstantnim ispravljanjem u pitu od sira. Kod nas u Dalmaciji pita od sira je fini prhki kolač, sirnica je također, uskršnji kolač. Nama je burek od sira, burek! Uvijek bio i ostat će! Kao i vama kupanje u vodi a kupate se u moru! Ovdje u Turskoj (a burek je njihov izum) piše burek sa sirom. Pa ako oni tako zovu tko sam ja da to mijenjam? Dakle, jela sam burek sa sirom! To sto ga vi u Bosni zovete drugačije, vaša stvar" napisala je iznervirana Dvornik.

Danijela je potpuno promijenila svoj život i prihvatila je zdrave navike kao što su treninzi u teretani i zdrava hrana, a sada je pokazala i što jede za doručak. – Kad me pitate sto doručkujem.... rižin griz skuhan u bademovom mlijeku sa cimetom i medom, ribana jabuka i orašasti plodovi – napisala je Influencerica koju prati više od 100.000 ljudi te dodala i fotku svog doručka.

Dvornik se često javlja na društvenim mrežama te otkriva čime s bavi i što radi te što misli, a prije nekoliko dana oduševila je pratitelje objavom. Naime, Danijela je otvorila sezonu kupanja na Praznik rada, a na Instagramu se pohvalila itekako zavidnom linijom. Pozirala je u bikiniju dok se brčkala u plićaku te je otkrila da je uživala u sunčanom danu. "Ušla sam... i okupala sam se... Nisam mogla odustati na pola. Malo je hladno za prvi put, ali bit će bolje sutra. Lijepo je ležat na suncu.. taman grije, a ne prži. Treba uhvatiti boju prije velikih vrućina. A sad je tako lipo! Nema gužve, sve cvjeta i miriše, mir i neka tišina. Ma gušt samo tak"Wow, koja linija", "Super", "Baš ste zgodni", "Danijela, super izgledate", "Isplatili su se treninzi", "Top", "Figura odlična", Ipak ću danas vježbati", samo je dio komentara, a njezina kći i naša influencerica Ella Dvornik također nije odoljela pohvali. "Aloooo, odsad se zakopčavam do grla", komentirala je Ella.