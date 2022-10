Danijela Martinović: 'Skrivala sam se u prtljažniku kombija dok su oko mene su padale granate'

Ova godina za Danijelu Martinović je bila posebna. Nastupila je na Splitskom festivalu s pjesmom Fortunata, proslavila je 30 godina karijere i rasprodala nekoliko dvorana s koncertom 'Otvoreno srce'.

Giulianu je otkrila kada možemo očekivati novu pjesmu. 'Vrlo brzo. Radimo u studiju, završavamo, mislim da će već sljedeći tjedan biti vani', rekla je Danijela i otkrila da se pjesma zove 'Vjerujem ljudima', a u showu je otpjevala i prigodnu pjesmu za 27. rođendan Radio Dalmacije: 'I još puno, puno godina da donosite osmijehe u domove'.

Giulianova gošća ovog je ljeta proslavila 51. rođendan. 'Nikad nisam bila sretnija, nisam nikad bila potpunija, ispunjenija, slobodnija. To se osjeti, to dolazi negdje iznutra, to je pravi i jedini recept', poručila je pjevačica iza koje je bogata glazbena karijera. Sa samo 19 godina naslijedila je Ljiljanu Nikolovsku za mikrofonom Magazina.

'Ljilja je za mene, još uvijek, najbolja pjevačica svih vremena na našim prostorima', rekla je Danijela i dodala: 'Nisam nikad razmišljala o tome da bih trebala nalikovati na nekoga, naprosto sam prirodno bila ono što jesam i takva sam dan danas. Nikad nisam patila za time, pogotovo da bi neka djevojčica možda gazila stopama Ljiljane Nikolovske'.

Foto: Instagram

Tijekom Domovinskog rata s Magazinom je ponekad nastupala i po dva, tri puta dnevno pa čak i na područjima pogođenima ratom.

'Je, istina je, i u prtljažniku sam se skrivala', prisjetila se Danijela i ispričala kako je jednom toliko čvrsto spavala u kombiju da nije ni čula da pored njih padaju granate.

Zanimljiva je bila i njezina avantura s Doris Dragović. 'Tog ljeta sam pjevala 'Da je slađe zaspati', pjesmu koja je u rekordnom roku postala megahit. Dogovorili smo turneju brodom i na njemu smo bili Minea, Doris i ja, ali jedino je Doris, jer je ona najveća zvijezda, spavala u hotelu. Mi smo se gurali tamo po brodu, po kabinama, stiskali se. Ja sam njoj treći dan došla i rekla - 'Doki, ja ću umrijeti, ja ti to ne mogu'', ispričala je Danijela i dodala kako ju je Doris ostatak turneje 'švercala' u svoju hotelsku sobu.

Prisjetila se i svojih nastupa na Eurosongu – prvi put u sklopu grupe Magazin s pjesmom 'Nostalgija', a kasnije i samostalno s pjesmom 'Neka mi ne svane'.

'Nećeš vjerovati, ali ja još uvijek dobivam mailove, pozive, ljudi se sjećaju, zovu me, to je meni zaista nevjerojatno. Ono što je još nevjerojatnije je da sam prije otprilike dva mjeseca dobila od nekoliko stranih autora pjesme na slušanje upravo s namjerom da s njihovom pjesmom prvo odem na Doru, a oni vjeruju i na Eurosong. To su neki autori koji su nekoliko puta bili na Eurosongu', otkrila je Danijela odgovarajući na Giulianovo pitanje bi li ikada opet nastupila na Dori.

Danijela Martinović uskoro izdaje još jednu knjigu, koja će na neki način biti autobiografska. 'Pišem nešto što je meni izuzetno bitno. Neki to zovu autobiografija, neki memoari, ja ne znam što bi to bilo. To je možda neka forma koja je malo neobična. Knjiga je gotova, lektorirana, uređena', rekla je i navela kako će izaći početkom ožujka sljedeće godine.

U sklopu izazova, otpjevala je Banovu 'Škatulu za sne', a slušatelje je posebno oduševio njezin duet s Giulianom. Zajedno su otpjevali 'Ovako ne mogu dalje' koji je Danijela u originalu otpjevala s Kemalom Montenom.

