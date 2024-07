Danijela Martinović objavila video s proslave svog rođendana, evo kakva je atmosfera vladala na zabavi

Pjevačica Danijela Martinović proslavila je jučer svoj 53. rođendan u krugu dragih prijatelja i dečka Josipa Plavića. Na Instagramu je podijelila video u kojem je pokazala u kakvoj je atmosferi proslavila rođendan te se zahvalila svima na lijepim čestitkama.

- Život se ne mjeri godinama koje imamo, već trenutcima koji nam oduzimaju dah! Jučer sam proživjela mnogo takvih trenutaka, hvala mojim najdražima, Vaša ljubav i prijateljstvo su najljepši darovi. Hvala mom prijatelju Juri Tomiću što nas je ugostio u osteriji Debeluh, hvala mojoj Emini Pršić koja je svojom kreativnošću učinila i ovo druženje posebnim, hvala Sandri na prelijepim dekoracijama i Tomažu Kavčiču na torti - napisala je Danijela na svom Instagram profilu.

U videu je pokazala u kakvim su delicijama uživali njezini gosti te kakve je poklone dobila. Uz nju je cijelo vrijeme bio njezin partner Josip s kojim se upoznala na njegovu radnom mjestu dok je još radio kao inspektor u policiji. Naime, pjevačica je u ožujku 2022. godine doživjela krađu identiteta, a na koju je još tada upozorila pratitelje na Instagramu. Tada su postojale lažne stranice koje su se koristile njezinim imenom te pozivale ljude na ulaganje u bitcoin. Tada se obratila odvjetnici i policiji kako bi podnijela službenu prijavu, a tada je i osobno prvi put nazvala Plavića. Policija je slučaj brzo riješila, a pjevačica i inspektor nastavili su se družiti.

- Zaista mi je teško govoriti o Josipu jer takvu osobu nikada nisam imala priliku upoznati. On je moje utočište, moja sigurna luka, moja podrška i moj oslonac - rekla je u jednom intervjuu. Josip je nedavno nakon 16 godina, sa svojim bendom ''Izvan zakona'', snimio novu pjesmu i videospot "Na kiši plešem", a time se službeno vratio na glazbenu scenu.

"Ponovno okupljanje došlo je slučajno, napravili smo nove pjesme, dečkima se svidjelo i onda smo ušli u studio", ispričali su dečki iz benda za IN magazin. "Ne, nije bila striktno namijenjena Danijeli, Danijela je čula pjesmu u studiju. Nakon toga je reagirala tako da me nagovorila da to snimimo. Uglavnom, dala mi je bitan poticaj i zaslužna je za to da smo ušli u studio", otkrio je Josip koji je nedavno zbog toga napustio posao u policiji.

