Noćna mora hrvatske glumice: Bila je izbačena iz stana, imala je samo 39 kg i zdravlje joj je bilo narušeno

Glumicu Jadranku Matković televizijska publika najbolje pamti kao Rebeku Palisander iz "Nad lipom 35", a ova 74-godišnja glumica glumila je i u "Velom mistu" i u "Dirigentima i muzikašima" te je ostvarila i brojne kazališne uloge, a život je nije nimalo mazio.

- Super smo se zezali iako smo znali da je to treš, da ne radimo Shakespearea. Bili smo gledani, a u goste su nam dolazile sve glazbene face. Njihov me pristup poslu fascinirao. Glazbenici su, za razliku od glumaca, poduzetni i samostalni, veliki profesionalci. Na setu smo se odlično zabavljali. Ima kolega koji kažu da nikada ne bi radili takvo nešto, no i to je posao. Ambijent je bio super, snimao je Enes Midžić, profesor kamere na Akademiji, sve je bilo profi - ispričala nam je prošle godine u intervju Jadranka Matković koja sada živi u Domu za starije i nemoćne Medveščak.

Prije toga proživjela je zbilja težak period kojeg se nerado sjeća i mučnih trenutaka koje je proživjela nakon što su je deložirali iz stana, ne želi se sjećati. Prije nekoliko godina, naime, izbačena je iz stančića u Zvonimirovoj gdje je stanovala od 1988. Njene su stvari pobacane na ulicu, a od šoka je kolabirala i dugo joj je trebalo da se oporavi od te noćne more.

VEZANI ČLANCI

- Jedan mi je liječnik savjetovao da izbacim to iz glave jer, kada počnem vraćati film i razmišljati o tome, stvarno me dovodi do ruba ludila. Razboljela sam se, uništavalo me to, sve dok nisam spala na 39 kilograma i završila u bolnici. Nemoć da išta učinim bila je nepodnošljiva, zato sam i otišla u dom - ispričala nam je tada. Kada su je izbacili na ulici i kada joj je došla odvjetnica da joj priopći da to više nije njezin dom Jadranka je od šoka kolabirala i od tada joj je zdravlje ozbiljno narušeno. - Otkad sam u domu, dobro sam se oporavila. Dobila sam sigurno šest, sedam kilograma. Imamo redovite obroke, dovela sam se u red. Stres mi je nanio najveće probleme. Stres zbog stana, deložacije, ma sve je prouzrokovalo moje loše zdravstveno stanje. Sve je to bio šok za mene. - rekla je glumica.

GALERIJA Partijaneri su na Ultru stigli u oskudnim i maštovitim modnim kreacijama

I nije joj žao što je odselila u dom za umirovljenike iako joj je neko vrijeme trebalo da se privikne na domska pravila. - I pokojni Ante Babaja je ovdje provodio svoje umirovljeničke dane. Tu je snimio krasan dokumentarac "Dobro jutro", o životu u domu, korisnicima, personalu - navodi Jadranka. Rodila se u Mostaru. Njezin je otac bio učitelj pa se još kao dijete preselila u Sarajevo gdje je završila osnovnu i Klasičnu gimnaziju koja joj je, veli, udarila dobre obrazovne temelje. Početkom sedamdesetih Jadranka Matković dobiva i svoje prve uloge u dramskim tv serijama i na filmu, a rado pamti projekte koje je radila s legendarnim redateljima Joškom Marušićem i Krešimirom Golikom. Danas joj je žao što je čitav život provela kao slobodnjak.

- Nakon Akademije zvali su me u Komediju, ondje sam radila predstavu sa svojom dragom prijateljicom Smiljkom Bencet koja je nedavno preminula. S Parom smo radili predstavu "Pred nosom" Josipa Horvata. Igrala je Smiljka, njen suprug Vladimir Jagarić, Žarko Potočnjak, Marijan Radmilović koji će kasnije postati intendant HNK, Vladimir Krstulović. Bilo nam je divno. Taman sam završila Akademiju, dobivala sam honorar koji je pokojni Štefančić revno isplaćivao. Bila je to neka druga Komedija, bili su manji ali jedan kompaktan ansambl, žao mi je što nisam ušla - kaže.