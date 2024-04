Danijela Martinović nam je otkrila kako su je ganule djelatnice jedne trgovine: Tada sam od srca zaplakala

Hitovi Danijele Martinović imaju milijune pregleda na YouTubeu pa tako ni njezina nova pjesma "Žena" nije iznimka i njezini vjerni obožavatelji s velikim su veseljem dočekali novi hit poznate Splićanke, koja će 15. svibnja u organizaciji Storyja u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu održati veliki koncert. Na repertoaru će uz nove pjesme biti i dobro poznati hitovi "Ono nešto", "Zovem te ja", "Neka mi ne svane", "Da je slađe zaspati", "Što sam ja, što si ti" i drugi. Danijela, koju i ove sezone gledamo u HRT-ovu showu "Zvijezde pjevaju", rekla nam je što publika može očekivati u Lisinskom, što misli o našem predstavniku na Euroviziji, priprema li neki novi spisateljski uradak, a otkrila nam je i kada je zadnji put zaplakala.

Vaša nova pjesma "Žena" u vrlo kratkom je roku na YouTubeu prešla milijun pregleda, kakve vam povratne informacije od publike stižu kad je riječ o vašoj novoj pjesmi?

Svakoga dana dobivam pregršt poruka žena koje je dotaknula ova pjesma. Za mene nema većeg uspjeha i veće nagrade od spoznaje da sam onim što stvaram dotaknula nečije srce. Pjesma je posvećena svim ženama i nadam se će se svaka pronaći makar u jednom stihu.

Kome je posvećena ova pjesma, koje će se žene pronaći u ovim stihovima: "Kad volim, dušu ostavljam, slomim se, pa to ponavljam, to je tako, to je to, to sam ja i gotovo"?

Mislim da ne postoji žena koja nije osjetila barem jedan trenutak u kojem je osjetila da ne može dalje, ali baš je u tom trenutku pronašla u sebi neku neobjašnjivu snagu, snagu žene koja ne odustaje, koja pronađe onaj posljednji atom snage koji je pokrene da ide dalje, da za svoje voljene napravi baš sve, ma kako god to bilo teško.

Koje su hrabre i snažne žene obilježile vaš život i koje ste najvažnije životne lekcije naučili od njih?

Puno je hrabrih žena koje su dotaknule i obilježile moj život, od moje obitelji, majke i sestre, mojih prijateljica koje vjeruju u mene i kada ja to ne mogu pa sve do onih žena koje s osmijehom koračaju svojim životima. Živi sam svjedok da je žena ženi stup, snaga i podrška.

Vjerujem da će "Žena" biti ne repertoaru na koncertu u Lisinskom, u kojem ćete nastupiti 15. svibnja, kakve ste još poslastice pripremili svojoj publici?

Meni su sitnice najvažnije i vjerujem da kada se radi s ljubavlju i vjerom, svaka od njih sjedne na svoje mjesto i dobijemo čarobnu cjelinu. Imam predivnu publiku i vjerujem da ćemo zajedno doživjeti pravi mali spektakl i glazbe i emocija.

Volite li više intimne prostore poput Lisinskog, je li u njima kontakt s publikom posebniji i kakva vas sjećanja vežu za Lisinski?

Iznimno mi je bitno doprijeti do publike na apsolutno svakom koncertu, a Lisinski je oduvijek za mene bio poseban – prostor koji svojim ambijentom dopušta upravo to – da publika i ja možemo od početka do kraja uživati u svakom trenutku.

Gledamo vas i u žiriju nove sezone showa "Zvijezde pjevaju", kojih se principa držite pri ocjenjivanju i tko vas je u novoj sezoni ugodno iznenadio svojim glasom?

U emisiji se držim jednog jedinog principa, a to je da budem u potpunosti svoja. Čar promatranja tih iznimno talentiranih ljudi dok probijaju svoje barijere u nečem što im je strano, dok rastu i napreduju samo je još i više podcrtan time što im imam priliku pružiti poticaj da nastave i dalje hrabro koračati.

U svibnju će naš predstavnik na Euroviziji Baby Lasagna nastupiti u Švedskoj s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim", predviđate li mu uspjeh i sviđa li vam se njegov nastup i pjesma?

Marko je izniman glazbenik i divna osoba. Čim sam čula pjesmu, dogodilo se ono nešto, taj toliko željeni, a neobjašnjivi faktor x. Baby Lasagna odiše posebnošću. Sigurna sam da je pred njim iznimna budućnost i na svjetskoj pozornici. Želim mu puno sreće i iskreno se nadam da će Eurosong sljedeće godine biti u Hrvatskoj.

S pjesmom "Neka mi ne svane" osvojili ste peto mjesto na Euroviziji i to je jedan od naših najboljih plasmana. Kakve vam uspomene naviru iz tog perioda?

Velika je čast predstavljati svoju zemlju na tako važnoj pozornici. Pripreme su bile i rigorozne i zahtjevne, ali cijeli je proces nešto što s radošću nosim u srcu. Mnogo sam naučila kroz to iskustvo. Ono što me jako raduje jest vidjeti kako tu pjesmu na svakom koncertu i nakon punih 26 godina publika od početka do kraja pjeva uglas.

Je li istina i da ste vi pokrenuli trend presvlačenja na pozornici Eurosonga, u jednom outfitu pojavili ste se na pozornici, a u drugom završili nastup?

Zbilja ne znam jesam li pokrenula trend, ali ako sam nekome poslužila kao inspiracija, to je divno.

Posljednjih godina o vašem se stylingu brine Barbara Repe, jeste li zahtjevni dok birate odjeću za nastup i što vam je bitno kada je moda u pitanju?

Kada pored sebe imate stručnjake kao što je to iznimno nadarena i po mnogočemu posebna Barbara, nema mjesta za zahtjevnost. Kliknule smo na prvom susretu. U potpunosti joj vjerujem i prepuštena sam njezinoj viziji i kreativnosti. Ono što me oduševljava jest to što Barbara za jednu prigodu izvuče neki zaboravljeni komad odjeće star čak desetljećima, a onda sljedeći put nešto potpuno suvremeno. Prepuna je iznenađenja.

Vjerujete li da se sve u životu događa s razlogom i ako da, u kojim ste životnim situacijama to najbolje osvijestili?

Ne samo da vjerujem da se sve događa s razlogom nego to i tvrdim. Svaka situacija, svaka osoba, svaki osmijeh mogu nam promijeniti život, premda smo možda mislili da je mnogo toga tek puka slučajnost. Trudim se svaki svoj udah živjeti punim plućima i služiti drugima kako najbolje u svakom pojedinom trenutku mogu i znam.

Je li se bilo teško u knjizi "Tuširanje duše" otvoriti čitateljima i kakve vam poruke pristižu od onih koji su knjigu pročitali?

Skinuti prašnjava sjećanja s polica života bez ikakvih uljepšavanja, dodavanja i oduzimanja bilo je i izazovno, ali i oslobađajuće, jer na kraju krajeva što vrijedi išta ako ne možemo u svojoj istini stati ispred sebe i pogledati si u oči. Mislim da su čitatelji prepoznali tu iskrenu emociju koja je izašla iz mene u obliku pisane riječi i hvala im na tome što su otvorili svoja srca i pospremili predrasude te se prepustili prilici da me upoznaju iz nekog drugog ugla. Primila sam nebrojeno predivnih poruka i mailova, neke su me duboko dirnule, a neke i rasplakale.

Što vama znači pisanje i radite li na nekom novom spisateljskom uratku?

Pisanje je za mene nasušna potreba, kao i disanje. Nerijetko se dogodi da me iznenada preplavi plima inspiracije, sjednem za stol i shvatim da su prošli sati, a da nisam prestala pisati. Ne znam hoće li i kada izaći novo djelo, baš kao što nisam ni sanjala da će misli koje sam ispisivala biti ukoričene u "Tuširanje duše". To se dogodilo ponajprije zahvaljujući mom mentoru Branislavu Glumcu, koji je vjerovao u mene čak i onda kada ja nisam željela da vjeruje. Bio je uporan i knjiga se dogodila.

Kada ste zadnji put plakali, a kada ste se od srca smijali?

Potpuno neočekivano, predivne djelatnice u trgovini pokraj stana u kojem živim prije nekoliko dana uručile su mi poklon. Ne mogu vam opisati koliko sam bila ganuta. Tada sam od srca zaplakala i od srca se smijala.

