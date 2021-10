Danijela Martinović: Kad sam ga vidjela, odmah sam se ujutro natašte na rođendan rasplakala

Danijela Martinović osim talenta za glazbu posjeduje i talent za pisanje koje je pokazala kroz tri slikovnice za djecu te dvije knjige motivacijskih zapisa koje je u zadnjih par godina predstavila javnosti. Kako je najavila u videu koji je zadnji objavila na svom Instagramu otkrila je svojim pratiteljima kako će još štošta kreirati i zato je htjela osmisliti logo koji bi predstavljao sve zamisli iza kojih ona stoji.

- Najviše me ljudi znaju kao pjevačicu, već dugi niz godina, a ja sam prije nekoliko godina otkrila svoju drugu veliku ljubav - a to je pisanje. Pa sam napisala tri slikovnice za djecu i dvije knjige motivacijskih poetskih zapisa "Šalabahter života" i sada ide i treća knjiga, a i imam još neke stvari koje me jako raduju, nešto bih ja još kreirala, svašta bih ja i svašta hoću, to ćete još vidjeti. E sad sam se ja mislila kako bi to sad možda bilo zgodno staviti pod jednu kapu prepoznatljivu i onda sam se sjetila i onda sam zvala Žaru Kerina, slovenskog dizajnera koje sam bacila u vatru i rekla; Žare, meni treba nešto što novu mene prezentirati ljudima i on je prihvatio to napraviti jer voli izazove. Na svoj rođendan dobila sam taj logotip, taj prekrasan znak koji zaista prezentira ovu neku novu staru mene ili staru novu mene, neku kompletnu mene - zadovoljno je u videu rekla Danijela. Opisala je i kako je emotivno reagirala kada je prvi put vidjela što je dizajner osmislio za nju i koliko je pogodio ono što je htjela.

- Stvarno kad sam ga vidjela, onda sam se ujutro natašte na rođendan rasplakala. Žare me nazvao da vidi moju reakciju i onda je rekao, samo da ti kažem, kako sam došao do rješenja koje je zapravo toliko jednostavno da je savršeno koliko je jednostavno. On je samo rekao, pa znaš, ja sam se neko vrijeme družio s tobom dok smo smišljali kako ćemo doći do rješenja i primijetio sam da imaš otvoreno srce u koje svatko može ući i zato sam i nazvao ovaj logotip Open Heart. Naravno da sam se na to opet totalno rasplakala i sve se to dogodilo na moj rođendan i neizmjerno sam sretna i nadam se da će vam se svidjeti i javite mi kako vam se sviđa ova nova ja - poručila je Danijela kroz osmijeh.

