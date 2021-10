Jugoslav (24) priznao da je opljačkao kći najbogatije Hrvatice i otuđio joj 26 milijuna funti

Vila i ljetnikovac Tamare Ecclestone (37) opljačkan je u prosincu 2019. godine kada je sa suprugom Jayjem Rutlandom, vlasnikom umjetničke galerije, i kćeri Sophijom bila je na odmoru u Laponiji u Finskoj. Kako je kazala tada, lopovi su joj ukrali nakit i gotovinu u vrijednosti od čak 26 milijuna funti.

Par mjeseci nakon, u veljači 2020. godine uhićena je spremačica Maria Mester na aerodromu u Velikoj Britaniji na povratku iz Italije. Prilikom uhićenja nosila je naušnice čija se vrijednost procjenjuje na 300.000 funti ili 2.6 milijuna kuna. Skupocjene naušnice bile su identične onima koje je Ecclestone prijavila da su nestale iz njezinog doma za vrijeme krađe.

No, kako piše The Telegraph, 24-godišnjak iz Milana sada je potvrdio da je i on sudjelovao u krijumčarenju novca i nakita koje je ukrao iz domova slavnih osoba u Velikoj Britaniji. Njegovo ime je Jugoslav Jovanović, a bio je dio međunarodne bande lopova koji su, između ostaloga, opljačkali i ljetnikovac Tamare Ecclestone u Kensingtonu, što je bila najveća "kućna" provala ikad u Britaniji.

Osim njene, opljačkali su još i kuću bivšeg nogometaša Franka Lamparda u zapadnom Londonu, a meta im je bio i pokojni Vichai Srivaddhanaprabha, vlasnik nogometnog kluba Leicester City. Policija nije uspjela vratiti gotovinu i nakit iz tri spomenute pljačke, a vjeruje se kako je ukradenih 26 milijuna funti izneseno u inozemstvo.

Nakon što je izručen iz Italije, Jovanoviću se trebalo suditi u Isleworthu, no on je u srijedu priznao krivnju za urotu s ciljem pranja novca, zločin koji je s međunarodnom bandom počinio između 10. prosinca 2019. i 31. siječnja 2020. godine. Priznao je pritom da je ukradenu robu planirao s bandom prokrijumčariti iz zemlje. Prije toga priznao je i krivnju za provalu u razdoblju od 29. studenoga do 18. prosinca 2019., a izjasnio se krivim i za neuspjeli pokušaj kupnje dvije jakne marke Louis Vuitton iz robne kuće Harrods koje je htio platiti ukradenim novcem. 15. studenoga bit će mu izrečena kazna, kao i talijanskim državljanima Alessandru Malteseu (45) i Alessandru Donatiju (44), koji su također izručeni Velikoj Britaniji, koji su također priznali krivnju za urotu radi provale. Međutim, još se traga za jednim počiniteljem, Danielom Vukovićem (40) koji se navodno nalazi u Beogradu.

Podsjetimo, čuvari su bili na Tamarinom imanju tijekom prosinačke pljačke. Lopovi su prošli kroz vrt i uputili se prema sobi sa sefovima. Dok su bježali uočio ih je jedan od zaštitara, no nije ih uspio spriječiti. Među ukradenim nakitom je i vjenčani Cartierov prsten, vrijedan više od 700 tisuća kuna.

- Mogu potvrditi kako je bila provala u kuću. Osiguranje surađuje s policijom na ovom slučaju. Tamara i obitelj su očigledno ljuti i potreseni ovim incidentom - kazao je glasnogovornik Tamare Ecclestone.

Nedugo zatim oglasio se i njezin otac Bernie.

- Pljačka je bila previše dobro organizirana da bi je počinili provalnici koji nisu znali kako da se snađu u kući. Samo oni koji dobro poznaju kuću mogu se snaći u 57 prostorija, koliko ih Tamarina vila ima. Nemam sve podatke vezane za istragu, ali ako uzmemo u obzir kakvo je Tamarino osiguranje, moram pretpostaviti da je ovo osmislio netko 'iznutra'. Užasno je što se dogodilo, drago mi je samo što je obitelj bila na putu - kazao je Bernie za britanske medije.

