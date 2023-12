Danijela Dvornik se iznervirala: 'Ponekad bih bila glupa plavuša koja ništa ne zna'

- Ovaj tjedan je na izmaku. Prolazi vrijeme takvom brzinom da već kod četvrtka imam problem. Želim silno da je srijeda još uvijek. Vjerojatno bi u gradu željela već da je petak. Toliko sam 'muških' poslova odradila da bi najrađe ponekad bila 'glupa plavuša koja ništa ne zna'. Iako ne vjerujem u taj stereotip o plavušama jer mu često prkosim kao i mnoge druge – napisala je na društvenoj mreži Instagram supruga pokojnog splitskog pjevača Dina Dvornika, Danijela Dvornik kojoj društvene mreže služe kako bi dijelila svoja mišljenja i anegdote iz privatnog života.

Ovaj put se požalila i podijelila anegdotu o svom prijatelju i njegovoj supruzi, koja ju je potaknula na razmišljanje. - Ali uvijek se sjetim jednog mog prijatelja koji ima suprugu plavušu, nježnu i plahu. Nazovimo je Kate, majku dvoje zajedničke djece. Uvijek nam se žalio na Katu kako nije sposobna ni račun platiti u pošti, kako ne zna ni žarulju promijeniti, nije htjela položiti vozački ispit niti joj je ideja o vožnji auta bila interesantna. Anegdota o tome kada su adaptirali stan i kad je Kate ne znajući koji zid treba srušiti, pokazala radnicima nosivi zid, prepričavala se godinama -započela je simpatično Danijela.

Pojasnila je kako je Kate uvijek bila sređena i zgodna, a kuća joj je bila čista. Iako je sve bilo na svome mjestu, suprug se i dalje žalio na nju. Danijela se iznervirala i pitala ga što se onda ne razvede od supruge kada mu ne odgovara. On joj je odgovorio kako Kate ne zna ništa bez njega i da bi 'propala'.

- Često, kada promislim na Katu (a promislim kad sam kod mehaničara , kad vozim agregat u servis, čistim kosilicu ili kad odštopavam odvod od sudopera), plavušu plahu, promislim kako je Kate najpametnija žena, koju muž vozi gdje god treba, koja nema pojma o vulkanizerima, autima, alatima, koja je savršeno sretna u svom svijetu 'stepfordske supruge'. Da, postoje ti trenuci, doduše ne tako često, kad poželim biti 'glupa' plavuša koju netko vozi. I to je sasvim u redu - zaključila je Dvornik. 'Slažem se u potpunosti', 'Ma ti si kraljica', 'Kate nije glupa, to on samo misli, Kate je mudra žena', samo su neki od komentara vjernih pratitelja koji su je podržali.

