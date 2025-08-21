Danijela Dvornik posvetila posebnu objavu nikad prežaljenom suprugu: 'Svi me zovu i pitaju'

Danijela Dvornik na svom je Instagram profilu obilježila dan kada bi njen nikad prežaljeni suprug proslavio 61. rođendan. Priznala je kako joj ga je teško zamisliti u toj dobi te otkrila s kojim se pitanjem neprestano suočava. - Danas me svi zovu i pitaju: 'Što bi Dino danas?' A ja nemam pojma… nemam ideju niti viziju… toliko vidovita nisam - napisala je uz njegovu crno-bijelu fotografiju. Unatoč tuzi, najavila je da će se tradicija nastaviti: - Ono što znam je da ćemo se večeras zabaviti uz bend 'Tribute to Dino Dvornik' i proslaviti njegov rođendan u Sutivanu, kao što smo to radili svih njegovih godina dok je bio živ. Samo jako - poručila je udovica Dine Dvornika.

Podsjetimo, Danijela se pokojnog supruga prisjetila i prije dvije godine, tako što je na društvenim mrežama podijelila fotografiju. Objavila je cover art hita "Hipnotiziran" uz koji je napisala: "Sretan ti rođendan ma gdje bio! S nama si, uvijek u srcu".

Inače, sjećanju se pridružila i kći Ella Dvornik, čije su riječi dirnule mnoge. - Brat bi danas imao 61. godinu. Više od žaljenja što ga nema, sretni smo što smo imali priliku da ga imamo - poručila je uz stare obiteljske fotografije. Emotivne objave obitelji podsjetile su na tragičan i prerani odlazak kralja funka, koji je preminuo 2008. godine sa samo 44 godine. Kako su pokazale toksikološke analize, uzrok smrti bila je kobna kombinacija tableta za smirenje i antidepresiva, nakon čega je ostala golema praznina na domaćoj sceni.

Dino je ostao upamćen kao glazbeni vizionar koji je hrvatsku glazbu uveo u disko klubove, a njegova ostavština živi i danas. U trenutku smrti pripremao je album "Pandorina kutija", čiji izlazak nije dočekao. Njegova supruga Danijela smogla je snage te posthumno objavila album koji je 2009. godine trijumfirao na dodjeli nagrada Porin, osvojivši četiri statue. Dinu je tada posthumno dodijeljen i Porin za životno djelo, čime je zauvijek potvrđen njegov status jedne od najvećih glazbenih legendi regije.