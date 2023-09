Danijela Dvornik pokazala kako provodi vrijeme na otoku: 'Svaki put se zaljubim'

Udovica Dine Dvornika, Danijela Dvornik (56) uživa u svom mirnom životu otkako se iz Zagreba preselila u Sutivan na otoku Braču. Svojim pratiteljima često na društvenim mrežama pokazuje koliko joj godi život na otoku, a sada je odlučila pokazati još jednu aktivnost kojom se bavi na otoku. Naime, Danijela je ranije pokazala kako trenira ali i kako se bavi uređenjem kuće, a sada je pokazala i da planirani.

Dvornik je podijelila nekoliko fotografija na kojima se vidi kako je uživala u prirodi te je sa sovom imala opremu za planiranje.

- Idemo li?

- Idemo!

I svaki put se zaljubim! - napisala je pored fotografija. U komentarima joj se javila i kći Ella.

- Predivno, uživaj! Zaslužila si. Volim te, fališ - napisala je Ella. Drugi su pohvalili i fotografa, kao i pisali da su prizori 'predivni'.

- Vi baš inspirirate Danijela - poručili su joj pratitelji.

Podsjetimo, ranije je Danijela pokazala i kako je uredila kuću u kojoj trenutno živi.

- Ne gušta onaj koji ima novaca, nego onaj koji zna! Puše neka burica i baš je osvježavajuće, mislim da ću zaspati večeras bez upaljene klime i otvorenih prozora. I tome se radujem - napisala je te dodala da će popiti koktel prije spavanja. U komentarima su joj se javili mnogi pratitelji.

Danijela je ranije pokazala i kako izgleda život na otoku.

- Ola ekipa, ponedjeljak je uglavnom jako stresan za ljude koji žive u gradovima, po selima i ne znam gdje. I nama je stresno... Vidite kako nam je stresno. Moramo doći na praznu plažu gdje nema nikoga, u tirkizno plavo more... Mislim, nije to baš tako lako... - započela je Dvornik uz snimku na kojoj se kupala s prijateljicom.

- Sve smo jutros napravile što smo imale, ja još nisam krevet napravila koliko nemam vremena... Bila sam u polju i sad smo se preznojile od toga svega i lijepo smo sjele na sup i došle na ovu prekrasnu plažu i sad vam vadimo mast... Pogledajte vi kakvo je to more, to je divota. Meni je jako žao što vi ne možete biti ovdje. Nek samo netko kaže nešto protiv života na otoku, zadavit ću ga - kroz smijeh je dodala Danijela.

