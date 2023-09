Hrvatski Jared Leto osvaja scenu: 'Ne želim zvučati kao svi ostali'

Šibenik je oduvijek poznat po klapskoj pjesmi i vrsnim pjevačima zabavne glazbe kao što su Mišo Kovač, Arsen Dedić, Vice Vukov ili Đani Stipaničev. U Krešimirovu gradu posljednjih godina karijeru gradi i roker Tomislav Šanić (34), koji je i ove godine s pjesmom "Strast" imao zapažen nastup na Festivalu dalmatinske šansone, na kojem je nagrađen kao najbolji debitant.

– Odgojen sam na rock-glazbi jer su mi to roditelji slušali i u tom pogledu nema generacijskog jaza. Najviše se kod nas slušao rock 80-ih i 90-ih i to mi je uvijek bio najdraži glazbeni pravac. Volim Soundgarden, Pearl Jam, Alice in Chains, ali i Stinga i Police. Dosta sam širok što se tiče glazbe. Neko vrijeme slušao sam i operu i poznate tenore poput Pavarottija – kaže nam Šanić, koji je u glazbu ušao sa 16 godina. Većinu djetinjstva proveo je na skateboardu, čak je dobio i prve sponzore. No onda je shvatio da to neće moći raditi cijeli život.

– Sa 16 godina shvatio sam da je glazba ono čime se želim baviti. Rekli su mi da dobro pjevam, no ja sam htio i svirati gitaru. Pune tri godine vježbao sam nekoliko sati dnevno – kaže Tomislav, koji je najprije svirao u heavy metal bendovima, a onda se pridružio šibenskom bendu Kost i koža, u kojem je bio nekoliko godina.

– Nakon toga s kolegom Antom Lordanom osnovao sam grupu Rhea, u kojoj sviramo alternativni rock. To je glazba u kojoj se najbolje snalazim i koju najviše volim – kaže Šanić, koji je 2016. prvi put nastupio kao solo izvođač na Festivalu dalmatinske šansone i odmah osvojio nagradu za najboljeg debitanta.

– Glazba koju radim kao solo izvođač više je pop, no i tu ubacujem elemente rocka, na tragu Stinga. Na Festivalu šansone lani sam dobio i nagradu za interpretaciju, a ove godine u svom sam gradu izveo i pjesmu "Strast", koja je također dobro prošla – kaže nam Tome, koji je inače zaposlen u jednoj čarter-tvrtki.

– Kolege s posla često me pitaju zašto ne živim od glazbe. Profesionalna karijera traži kompromise, morate imati ljude iza sebe, izdavače i promotore, a ja iskreno ne volim previše da mi ljudi govore što bih trebao. Bilo je nekih koji su mi na Šansoni dobronamjerno rekli da bi mi trebao producent, a ja sam im odgovorio da ne želim zvučati kao svi drugi na radijskim postajama – iskreno će Šanić, koji za svoje pjesme potpisuje glazbu, tekstove i aranžmane.

– U svim glazbenim smjerovima traže perfekciju, a meni 80 posto pjesama zvuče slično. Zato radim sve sam. Već imam nekoliko svojih pjesama i plan mi je da iduće godine izdam i svoj album, koji bi bio samo u digitalnom obliku. Ne znam uopće koliko smisla ima kod nas izdavati album u fizičkom obliku – kaže autor koji njeguje i poseban stil. Njegova duga kosa i brada mnoge podsjećaju na Jareda Leta. Kaže da je bilo slučajeva da su ga zamijenili za slavnog glumca i glazbenika.

– Nedavno sam se baš šetao sa sinom i pokraj nas je prolazila jedna baka koju sam čuo kako govori: "Vidi ovog Jareda Leta, što se on umislio..." Dosta mi je ljudi reklo da sličim na njega, premda ne mislim da smo jako slični. Možda pod nekim kutom i svjetlom ima malo sličnosti – smije se Šanić. Najveća su mi podrška supruga Loredana i sin Adrian, koji je upravo krenuo u prvi razred osnovne škole.

– Zasad samo bubnja po kući, vidjet ćemo hoće li me naslijediti – zaključio je Tomislav Šanić.

