Danijela Đimoti: 'U radijskom programu sve ide brzo, a usput svašta saznaš'

Danijela Đimoti Šibenčanka je koja godinama živi i radi u Zadru, gdje je studirala, a kasnije i osnovala obitelj. Već punih 15 godina njen je glas poznat slušateljima Novog radija, ali i posjetiteljima glazbenih zbivanja, budući da je pjevala u nekoliko zadarskih bendova.

Kako ste zavoljeli glazbu, na kojoj ste glazbi odrasli?

Ljubav prema glazbi rodila se vrlo rano, dok sam bila đak, uz nastavnicu glazbenog iz OŠ Vidici u Šibeniku Dolores Terzanović, koja je prepoznala da imam sluha i glasa. Tako sam počela pjevati u školskom zboru, višeglasno pjevanje me oduševljavalo, to stvaranje harmonije, sav onaj sklad melodije koji najsavršenije glazbalo na svijetu, glas, može proizvesti. Kasnije, u šibenskoj gimnaziji također sam nastavila s pjevanjem, u jednoj našoj gimnazijskoj skupini, bendu, koji je bio oformljen upravo iz ljubavi prema glazbi. Posebno mjesto u mom srcu zauzima pjevanje u crkvenom zboru, u mojoj župi na Vidicima, ali i u crkvi Sv. Frane dok je zbor vodila časna Agneta, a orgulje svirao naš poznati orguljaš, danas dobitnik Porina, Pavao Mašić.

Uz takve ljude čovjek jednostavno mora rasti u glazbi. Što se tiče glazbe na kojoj sam odrasla - u mojoj kući uvijek je svirao radio, tako da sam od malena znala zaista puno pjesma, pamtila bih riječi vrlo lako, gledala sam na televiziji svaki Splitski festival, tada 90-ih su bile Melodije hrvatskog Jadrana. Obožavala sam Gibonnija, sve sam njegove pjesme znala napamet, a u srednjoj školi totalno sam se "zakačila" na Bijelo dugme, pogotovo Bebekovu eru. Moja mater je doma voljela slušati Bonney M, Dire Straits, disco glazbu, country, a ćaća je volija Freddieja Mercuryja i Beatlese. Tako da sam od malena uvijek slušala dobru glazbu. S druge strane, na fakultetu u Zadru, zajedno s cimericama, u sobi su se vrtjele Sherly Crow, Alanis Morissette, i naravno Sting. Okušala sam se i u klapskom pjevanju. Godine 2000. bila sam čak u finalu Omiškog festivala sa zadarskom ženskom klapom Idassa. Nakon što sam upoznala sadašnjeg supruga, inače bubnjara, ludo sam zavoljela hard rock i heavy metal. Još dok sam studirala novac sam zarađivala svirkama, kao dio benda Street, a potom i u zadarskom bendu Kanella. Jedno od nezaboravnih iskustava je i nastup na Šibenskoj šansoni s Deanom Dvornikom prije mislim deset godina čija je pjesma "Samo me jubi" osvojila prvo mjesto stručnog žirija. Na toj pjesmi sam prateći vokal, a riječ je zapravo o suradnji koja je slučajno nastala dok je Dean živio u Zadru.

Kada i kako ste počeli raditi na Novom radiju?

Na Novom radiju sam počela raditi 2008. godine. Prije toga sam radila u CD shopu dok sam još studirala. Opet sve vezano uz glazbu. Prišao mi je moj prijatelj Dario Terzin koji je radio na Novom radiju i pozvao da dođem da vidim kako to izgleda na radiju, da s njim vodim glazbene želje. Anica Košta, moja današnja šefica, a tada šefica marketinga, najzaslužnija je zašto me je tadašnji direktor, inače poznati zadarski glazbenik i pjevač, Davor Pekota, primio.

Sjećate li se prvog odlaska u eter, je li bilo treme ili gafova?

Pa moram priznati da i nije bilo velike treme taj prvi put. Bile su glazbene želje i kako su se ljudi počeli javljati i naručivati pjesme meni nije bilo problem govoriti. Meni nikad nije problem govoriti! Ha ha ha! Znači, na radiju sam prvo krenula s glazbenim željama i emisijom za djecu, no vrlo brzo počela sam voditi i glazbenu emisiju "Glazbeni portreti" koje je uređivao moj dragi kolega glazbeni urednik, jedan od osnivača Boe, Damir Košpić Košpe. Nakon toga sam počela raditi i u informativnoj redakciji, snimala sam i radijske jinglove, reklame. Sve sam prošla.

Što sve danas radite na Novom radiju, kako izgleda vaš radni dan?

Trenutno vodim informativnu redakciju. Imamo i portal. Pišem i čitam vijesti, idem i na teren, ali sam u eteru i kao voditelj. Ispušni ventil mi je "Verbalna depilacija", poseban program subotom navečer, koji kreiramo moja kolegica imenjakinja Danijela i ja. U "Verbalnoj" se bavimo samo i isključivo zabavom za ovaj napaćeni narod! Ha ha ha! Moj radni dan uvijek započinje kavom iz aparata, nakon toga je sve lako. Lagano se otvaraju svi portali, Facebook i planiraju se teme dana.

U karijeri ste intervjuirali dosta poznatih ljudi, tko je od vas ostavio najbolji dojam?

Pričala sam uglavnom s našim glazbenicima. Nisu to bili klasični intervjui. U radijskom programu to sve nekako ide brzo. Netko ima npr. koncert ili novu pjesmu koju želi predstaviti, ja izvrtim telefonski broj npr. Zorice Kondže, Tedija Spalata i ti razgovori traju kratko. Super mi je što uvijek saznaš i neke nove stvari o njima. Evo nedavno sam baš razgovarala s Tedijem i prvi put čujem da čovjek restaurira gitare, ali i stare automobile, oldtimere.

Osim karijere na radiju, imate i glazbenu karijeru. Jedne ste godine i pobijedili na Šibenskoj šansoni prateći Deana Dvornika. Koje biste još uspjehe izdvojili? Pjevate li i dalje, gdje vas se može čuti?

Ma ne bih baš rekla da je to karijera, preozbiljno mi zvuči. Da, već sam spomenula Deana i to iskustvo na pozornici Šansona. To ću pamtiti cijeli život. Izdvojila bih i koncert Tribute to swing u Zadru, na Forumu, 2009. godine, na kojem sam pjevala uz Ivanu Kindl, Jacquesa Houdeka i Davora Pekotu te Super Session Big Band sastavljen od vrsnih glazbenika, pod ravnanjem maestra Ladislava Fidrija. Trenutno ne pjevam. Imam dvoje djece i teško mi je uskladiti roditeljstvo i posao s tim. Još uz to i suprug se bavi glazbom, svira bubnjeve i uglavnom je zauzet vikendima. No, to ne znači da u budućnosti neću ponovno stati za mikrofon.

Vole li vas slušati vaša djeca? Imaju li oni želje zamijeniti mamu za mikrofonom?

Joj, djeca me stalno prekidaju kad pjevam! Užas. Ha ha ha. Pa ih ja pitam: Što stvarno loše zvučim? A mala će moja meni: "Koje su ti to pisme?" I tako… Moja kćerka ima 10 godina i svira violinu, još ne kužim baš kakav joj je glas, a sin ima pet i apsolutno je nezainteresiran za glazbu, trenutno.

Kako gledate na današnju aktualnu domaću i svjetsku glazbenu scenu? Koga biste izdvojili?

Mislim da je tehnologija u stvaranju glazbe toliko napredovala. Prije su bendovi i izvođači sve stvarali zajedno, snimali sve uživo, u studiju, gitara, bas, bubanj… Sad je moguće sve "nacrtati" u kompjuterskom programu za stvaranje glazbe. Nije to nužno loše. Dapače, dalo je šansu svima onima koji nemaju novaca za velike produkcije po studijima. Što se tiče domaće scene, javljaju se neki novi bendovi, neki novi izvođači, pjevači, evo npr. Matija Cvek. Dečko je odličan vokal, ali i odličan autor. Uostalom, napisao je "Trebaš li me" koja je pokorila cijelu regiju. Čak može napuniti dvorane. S druge strane, na svjetskoj sceni iz godine u godinu mijenjaju se trendovi. Ja jednostavno volim dobru pjesmu. Tako da kad se pojavila Sia s pjesmom Chandelier, stalno sam je puštala i pjevušila. Trenutno me oduševljava američka pjevačica Lizzo i njezina About damn time. Na repet je, svaki dan.

Koji su vam daljnji planovi u karijeri? Imate li ideja za nove projekte?

Ne planiram zaista ništa. Uživam u životu, u djeci, poslu na radiju, a sve to uz glazbu.

