Drastična promjena izgleda! 'Kićina crna žena' više nije crna, ta boja joj je bila zaštitni znak

U domaćoj glazbenoj antologiji jedna od ljepših ljubavnih balada zasigurno je “Zbog jedne divne crne žene”, koju je Krunoslav Kićo Slabinac otpjevao još davne 1972. Godinama se nije znalo tko je crnka kojoj je posvetio ove stihove i zbog koje je bio toliko nesretan, a onda je Kićo sam otkrio da je pjesmu posvetio Mirjani Antonović. Fatalni susret dogodio se dok je Kićo bio na turneji u Americi i, prema njegovim riječima, susret s Mirjanom bio je ljubav na prvi pogled, a njihova ljubavna priča sigurno bi bila i dobra filmska uspješnica.

Mirjani je crna kosa godinama bila zaštitni znak, no sada je odlučila promijeniti frizuru. Naime, skratila je kosu, ima šiške i potpuno plavu kosu. To je velika promjena za ženu koja je postala prepoznatljiva zbog svoje garavo crne kose.

- Beograde, vidimo se uskoro. Znam, više volite crnu kosu - napisala je uz fotku.

Kićo nam je jednom ispričao kako je uopće upoznao i zavolio Mirjanu.

– U New Yorku sam upoznao prekrasnu ženu, podrijetlom Hercegovku. Sjedila je u Cadillacu, sa šalom oko vrata. Bila je to ljubav na prvi pogled. Imao sam velike planove, čak sam i apartman kupio u Astoriji. Znala je da je pjesma “Zbog jedne divne crne žene” njoj napisana. Na koncertima bih je posjeo u prvi red, stao ispred nje i pjevao samo njoj. Toliko sam bio opčinjen. Vjerovao sam da će trajati vječno. Pokazalo se da nije mislila doći ovamo, a nisam ni ja mogao ostati tamo. Našla je drugog i ostavila me. Mislila je da će me samo tako preboljeti, no čuo sam da nije do danas. Veza je s moje strane bila poštena i iskrena. Kad smo se rastajali, rekao sam: “Odlazim mirne savjesti, a bojim se da ti od svoje nećeš pobjeći do groba” – rekao nam je pokojni glazbenik u jednom intervjuu.

Njihov prekid bio je ružan i bolan i, nakon više od 40 godina od prvog susreta, Mirjana i Kićo sreli su se prije tri godine u Zagrebu. Glazbenik nije skrivao da mu je drago što mu se Mirjana javila i što je u svojoj knjizi napisala da joj je on bio najveća ljubav.

– U njoj je svih tih 40 godina tinjala želja da se pomirimo, a ni ja nisam indiferentan, jer ipak smo imali nešto zajedničko pa, ako ništa, da barem ostanemo prijatelji i ne umremo posvađani. U kontaktu smo danas, razgovaramo, vidimo se... – rekao nam je lani. Mirjana i dalje živi u Americi, a vijest o Kićinoj smrti jako ju je pogodila te je otkrila da će joj nedostajati.

– Izgubili smo veliku legendu, prijatelja, voljenu osobu i velikog čovjeka. Nekoliko dana prije nego što je trebao u bolnicu, Kićo me zamolio da mu obećam da ćemo u nebu biti zajedno. Obećao mi je da će me nazvati čim otvori oči. Nažalost, to se nije dogodilo – napisala je Mirjana na svom Facebook-profilu kada je čula vijest da je Kićo preminuo nakon što je tri mjeseca proveo u bolničkom krevetu u KBC-u Zagreb.

Mirjana je posljednjih godina medijsku pozornost privukla sudskom bitkom koju vodi s pjevačem Miroslavom Ilićem, od kojeg traži da prizna da je otac njezina sina Devina. Ljubavni život nije joj bio bajka i Mirjana je jednom otkrila da je s prvim suprugom, vlasnikom jedne modne kuće, s kojim ima kćer i sina, prolazila pravi pakao. On ju je, kako tvrdi, stalno pratio i prisluškivao njezine razgovore. Kada su se rastali, Mirjana je bila lažno optužena za krađu i provalu u stan svoje prijateljice te je završila u zatvoru. Iz zatvora su je premjestili u psihijatrijsku ustanovu, u kojoj je proživjela pakao, a iz tog pakla uspjela je pobjeći uz sestrinu pomoć.

Što se tiče situacije s Ilićem, Mirjana je otkrila u siječnju kako su dobili novo ročište i sve počinju ponovno, iako su mnogi bili uvjereni da je sud presudio u korist nje i njenog sina Devina. Sve je nedavno komentirao i njen odvjetnik Vilijam Paspalovski.

- Presuda je, kao što znate, ukinuta i predmet je vraćen prvostupanjskom sudu na ponovni postupak. Suđenje će se nastaviti, formalno bi trebalo krenuti ispočetka, ali to tako ne funkcionira - rekao je Vilijam za srpske medije.

Dodao je da je presudu ukinuo Žalbeni sud.

- Ne smijem otkrivati detalje, ali Žalbeni sud je ukinuo presudu i dao određene instrukcije prvostupanjskom sudu što bi trebao učiniti.

Otkrio je da je sve mogla riješiti prije mnogo godina u Americi.

- Sve je to moglo da se riješi prije mnogo godina, tiho, ispod radara, u Americi, priznanjem, nitko to ovdje ne bi ni znao i ta priča se ne bi otvarala. Došli smo, nažalost, do toga da se ovdje sudimo i da nekoliko puta godišnje budu u centru pažnje javnosti - zaključio je Vilijam Paspalovski. Njen odvjetnik tvrdi i da Mirjani nije jasno kako se sustav u Srbiji razlikuje od onog u Americi.

- Malo je teško Mirjani objasniti neke stvari, da se srpski sustav dosta razlikuje od američkog, mislim na pravosudni. Neke stvari su kod njih drugačije, oni su navikli da sud ima apsolutni autoritet, da može narediti, vrlo su građanima prava ograničena kada je sud u pitanju. Kod nas je to malo tolerantnije, može duže trajati i tako dalje - priča poznati advokat.

Mirjana je sredinom siječnja objavila kako su dobili novo ročište i sve počinju iznova.

- Dobili smo novo ročište i počinjemo iznova. Miroslav zna i uvijek je znao istinu. Ako mu je motiv da do te mjere iscrpi svog sina Devina da bi se Devin predao, grdno se prevario. Devin samo čeka konačnu odluku u Srbiji da bi sve predao na međunarodni sud. Jest da će do tada Devin postati i otac i djed, ali kad su istina i pravda u pitanju nema predaje.

Podsjetimo, Mirjana se nakon sudske bitke oglasila na društvenim mrežama. Ubrzo nakon toga, na sve je reagirao i Ilić. Rekao je kako presudu još nije vidio.

- Nisam još vidio presudu, ne znam otkud drugoj strani saznanja o tome. Ako se to što su oni izjavili ispostavi kao točno, naravno da ću se žaliti. Odmah ću podnijeti žalbu! Što bi rekao Matija Bećković: "Ćeraćemo se još!" Idem do žalbenog suda ako treba, ma i do Strasbourga - rekao je pjevač za srpske medije.

Brzo nakon toga oglasila se i Mirjana. - Sud je utvrdio da su Miroslav i Devin otac i sin. Ako se Iliću to ne sviđa, može slobodno ići na žalbeni ili međunarodni sud... Zna on dobro što je istina! Mi ćemo tražiti pravdu dok je ne dobijemo. Ako treba, tužit ćemo ga i Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu - rekla je. Podsjetimo, nakon duge i mukotrpne sudske bitke Mirjana je na društvenim mrežama otkrila da je sud presudio u korist njezina sina Devina kojeg Ilić nije htio priznati.



- Dragi moji strpljivi prijatelji, danas je dan za slavlje. Stigla je sudska odluka! Da, Miroslav Ilić i Devin Antonović SU OTAC I SIN - započela je Mirjana svoju objavu. - Mi smo danas na svim kontinentima zaplakali od sreće i jako smo zadovoljni. Zahvaljujemo našim svjedocima, našem izvrsnom odvjetniku Viljamu Paspalovskom, sutkinji koja je pravedno odlučila, medijima koji su sve pratili, često se satima smrzavali i svima vama koji ste nam godinama pružali podršku da ustrajemo pod ogromnim pritiskom. Ovo nije samo naša pobjeda već pobjeda svih majki i djece Srbije. Onaj kome se ne sviđa ova odluka neka se tuži, a mi imamo prečeg posla. Idemo dalje dok se ne izmijeni ovaj zastarjeli zakon za DNK, koji je usmjeren protiv razvoja srpskih obitelji i srpskog društva. Uvijek sam htjela i vjerovala da se u Srbiji ipak može naći pravda i drago mi je što se nisam razočarala. Puno vam se zahvaljuje i neizmjerno vas voli vaša Mirjana - poručila je Antonović u svojoj objavi na Facebooku.

