Zvijezda serije 'The Last Of Us' o homofobnim reakcijama: 'Gay ljudi postoje i u apokalipsi'

Zvijezda serije "The Last Of Us" Bella Ramsey (19) uzvratila je na homofobnu reakciju zbog gay priča u popularnoj TV adaptaciji videoigre, rekavši da je takvo predstavljanje "izuzetno važno". Engleska glumica izjavila je za Sky News kako smatra bizarni" protivljenje nekih ljudi homoseksualnim ljubavnim pričama u seriji, dodavši: "Postoji mnogo važnijih stvari o kojima se treba brinuti od dvoje ljudi zaljubljeno ljubljenje na ekranu."

Serija prati Ellie, koju glumi Ramsey, i Joela, kojeg glumi čileansko-američki glumac Pedro Pascal, dok putuju kroz opustošene Sjedinjene Države, boreći se sa stvorenjima nalik zombijima i nasilnim skupinama osvetnika. Drama je ostala vjerna prikazima homoseksualnih odnosa koji su prvi put predstavljeni u videoigri iz 2013., a neke je čak i dalje razvila uključujući ljubavnu priču između dva periferna lika u trećoj epizodi pod nazivom "Long, Long Time".

Ta je epizoda posebno izazvala kritike male, ali glasne manjine obožavatelja koji su odbacili fokus na LGBTQ+ likove u seriji.

- Zašto ne bi bilo gay priča u ovakvoj seriji? Tako mi je drago što HBO to radi i znam da je to nešto što je kreator serije Craig Mazin strastveno napravio. To je u igri, kao što su Ellie i Riley priče u igri i Bill i Frank su nagoviješteni u igri. Mislim da je stvarno super. Samo zbog apokalipse ne znači da gay ljudi ne postoje - kazala je Ramsey.

Mazinov sukreator Neil Druckmann, koji je također razvio videoigru, ranije je rekao za Hollywood Reporter da je odnos Billa i Franka "mnogim ljudima prošao kroz glavu" u igrici.

Kao i u igrici, TV serija također nastavlja istraživati ​​Ellienu seksualnost, s likom koji razvija istospolne veze.

Ramsey, koja je ranije govorila o tome da ne voli rodnu pripadnost, i ne smeta joj koje zamjenice ljudi koriste kada razgovaraju s njom, kaže da je sve u raznolikosti predstavljanja kada su u pitanju glumci koji preuzimaju LGBTQ+ uloge.

- Mislim da je važno da se queer ljudima pruži prilika da igraju queer uloge, naravno. Ali isto tako ne mislim da postoji nikakav problem ni s time da heteroseksualci igraju queer uloge ili cisrodne uloge. Ja osobno nemam nikakav problem s tim. Samo mislim da sve dok ljudi imaju jednake mogućnosti... Mislim da je to najvažnije. A ne biti progonjen kada su uloge u pitanju - kazala je Ramsey.

Podsjetimo, serija “The Last of Us” snimljena je prema istoimenoj igri koju mnogi smatraju najboljom svih vremena, a oduvijek je imala snažan queer subtekst. Glavni junaci Joel i Ellie u igri su tako naletjeli na podivljalog Billa koji im spašava život, a ubrzo smo otkrili i da je nekoć imao partnera, zanesenjaka Franka koji si je odlučio oduzeti život. Iz njegova oproštajnog pisma otkrivamo da su muškarci imali tešku vezu ispunjenu zamjeranjima i nepremostivim razlikama koje su kulminirale njihovim tragičnim krajem.

Autori serije nesretnim su muškarcima odlučili dati nešto drukčiju sudbinu: romantičnu, dugogodišnju vezu koja se iz očaja pretvara u život dostojan življenja, čak i u kontekstu apokalipse koja ih okružuje. Treća epizoda potpuno je posvećena njihovu odnosu i funkcionira kao emotivan film unutar akcijske serije, što je oduševilo dio gledatelja, ali i razjarilo one koji su umjesto homoseksualne romanse očekivali pucnjavu i razvaljivanje bloatera, treće vrste zombija koju u seriji još nismo vidjeli, a u igri se pojavila baš u trenutku kada smo susreli Billa.

Reagirajući na tu mješavinu oduševljenja, razočaranja i, budimo realni, homofobne panike, redatelj Peter Hoar dolio je ulje na vatru najavom da bi Bill i Frank mogli dobiti vlastitu seriju, a gotovo istodobno o toj su mogućnosti s medijima razgovarali i glumci Nick Offerman i Murray Bartlett!

