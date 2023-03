Brendan Fraser: Na snimanju Mumije sam se onesvijestio, skoro sam se ugušio

Nagrada SAG za najboljeg muškog glumca u nedjelju je otišla u ruke glumca Brendana Frasera (54) za lik povučenog, pretilog muškarca koji se pokušava ponovno povezati s kćeri u filmu "Kit". Glumac se pri dodjeli nagrade i rasplakao. Ta mu je uloga donijela veliku popularnost posljednjih mjeseci, a u najnovijem intervjuu sada je otkrio i neke zgode i nezgode sa prijašnjih snimanja. Naime, otkrio je kako je na snimanju svog najvećeg hita, "Mumije" iz 1999. godine, zamalo poginuo. Brendan je gostovao u showu Kelly Clarkson (40) i ispričao kako je došlo do nezgode prilikom snimanja scene s vješanjem u "Mumiji".

Voditeljica je priznala da se sjeća scene, ali da nije znala da je skoro stradao, a Fraser je potom ispričao sve u detalje.

"Stajao sam prvo na prstima s užetom oko vrata i tako balansirao, a onda je došao redatelj Stephen Sommer i rekao da ne izgledam baš kao da se gušim te da probam to malo bolje izvesti", započeo je i nastavio:

"U sljedećoj sceni kamera je promijenila kut snimanja i prvo sam se podigao na prste, a onda je tip koji je držao uže povukao uže i zapeo sam na vršcima prstiju. On je počeo vući gore, a ja se nisam mogao održavati na vršcima prstiju i sljedeće što znam je da sam ostao bez svijesti", ispričao je Fraser. Na kraju je sve bilo u redu i još su se i našalili s njim.

"Kada smo uspješno odradili scenu, rekli su mi: 'Čestitamo ti, isto to se dogodilo Melu Gibsonu na snimanju Hrabrog srca'", zaključio je glumac.

Fraser je utjelovio Ricka O'Connella u trilogiji Mumija, a potom je imao vodeće uloge u brojnim komedijama i fantasy filmovima, uključujući Encina Man, Georgea iz džungle, Bedazzled, Looney Tunes: Back in Action i Journey to the Center of the Earth, no zatim se na neko vrijeme povukao iz svijeta glume. Brendan je bio miljenik žena, a sada se za novu ulogu u "Kitu", prvu nakon deset godina pauze potpuno transformirao. U novom filmu Darrena Aronofskog Brandan naime glumi čovjeka od 270 kilograma.

Utjelovio je muškaraca koji se bori s pretilošću te se pokušava ponovno povezati sa svojom 17-godišnjom kćeri. Inače, taj se film još uvijek prikazuje u Cinestar kinima.

Danas 54-godišnji Brendan i inače se dosta promijenio otkako se povukao iz javnosti, a dugo se nije znao ni koji je bio razlog tome, no prije nekoliko godina iznio je šokantno priznanje. Naime, u jednom intervjuu 2018. tvrdio je da ga je Hollywood stavio na crnu listu. Isto tako je priznao, za vrijeme #MeToo pokreta, i da je imao neugodno iskustvo tijekom svojih početaka u toj industriji te da ga je novinar Philip Berk iz HFPA pokušao spolno zlostavljati.

VIDEO Ana Radišić: Godinama sam sanjala o HRT-u, a s RTL-a će mi najviše nedostajati ljudi'