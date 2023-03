Dan žena ove godine obilježen novom pjesmom Rišpeta

Ekipa koja itekako zna pretočiti ljubav u stihove i pjesmu, za sve žene pripremila je pravu glazbenu poslasticu ususret Dana žena, ali i za sve one koji znaju i vole uživati u njihovim pjesmama. Riječ je novom singlu ekipe iz Rišpeta, ljubavnoj baladi koja nosi svoju posebnost u neslomljivoj ljubavi za koju uvijek postoji nova šansa ako se potrudimo.

- Naš novi singl ''Takni me nogon ispod lancuna'' govori o ljubavi, onoj koju su narušile teške riječi, ali isto tako i želji za pomirenjem kao što i sami stihovi kažu ''Takni me nogon ispod lancuna, privij se uza me kao nekad, prilipi se uz svoga cukuna, postelja samo s tobom je meka...''Vjerujem da gotovo svatko može pronaći dio sebe u njima - ispričao nam je Pero Kozomara, koji je ujedno ''tata Rišpeta'', ali i autor ovog novog uratka.

Ljubavne stihove obogatio je rukopis Alin Antunović, a iskusni Leo Škaro zaslužan je za izvrstan aranžman i produkciju, s kojim Rišpet broji vrlo uspješnu dugogodišnju suradnju. Također su snimili i video spot pod redateljskom palicom Željka Petreša, na domaćem terenu, splitskim Dućama, a koji vjerno prati tematiku same pjesme.

- Možda stihovi u našoj novoj pjesmi '’Takni me nogon ispod lancuna'’ zvuče osobno, ali cijela čar i leži baš u tome. Puno lakše se možemo poistovjetiti s njima, ako ih interpretiramo na sebi blizak način. U tom slučaju, ono osobno postaje univerzalno, a da bi se nešto takvo uspjelo prenijeti slušateljima, potrebno je zaista mnogo vještine. Upravo ta vještina koju posjeduje Pero Kozomara, još jednom, uz prepoznatljiv Rišpetov timbar, iznjedrila je jednu bezvremensku pjesmu, za koju vjerujemo da će se slušati još dugo vremena - zaključio je Ivo Amulić, frontmen Rišpeta.

No ova neumorna i uvijek kreativna ekipa ne miruje, pa ih tako u naredno vrijeme očekuju novi koncerti, među kojima svakako valja istaknuti dva velika, u ljubljanskim Križankama 18.08, te krajem godine u zagrebačkoj Ciboni.

Za kraj možemo samo reći, kako su ova pjesma i spot jedan prekrasan poklon za Dan žena, svim ženama od Rišpeta.

