Madonna potvrdila vezu s 35 godina mlađim boksačem, objavila fotku na kojoj se ljube

Glazbenica Madonna (64) nedavno je prekinula vezu s modelom Andrewom Darnellom (23), a američki mediji prošli su se tjedan raspisali o novoj ljubavi pjevačice. Šuškanja o tome da kraljica popa ponovno ljubi i to boksačkog trenera Josha Poppera (29) postala su sve glasnija, a sada je uslijedila i službena potvrda njihove ljubavi. Madonna je na svom Instagramu objavila fotografiju koja prikazuje nju i njezinog novog odabranika kako izmjenjuju poljupce. 'Ubojice koje tulumare', napisala je u opisu fotografije nastale u noćnim satima negdje na otvorenom.

Foto: Instagram

Nagađanja o novoj romansi započela su sredinom veljače nakon što su i Madonna i Josh objavili nekoliko fotografija na kojima provode vrijeme skupa u teretani u New Yorku. Na jednoj se može vidjeti kako je slavna pjevačica i glumica odjevena u crni kaput, svoju ruku stavila oko Popperove ruke. I ona je objavila jednu istu fotografiju uz opis: 'U kulturi kojom upravljaju muškarci uvijek postoje iznimke.'

Inače, Popper je trener jednog Madonninog djeteta u teretani Flatiron District Bredwinners, te je jedan od kandidata u novoj sezoni reality showa 'Summer House'. Na web stranici Bredwinnersa, teretana opisuje kao 'cjeloživotnog sportaša i trenera s punim radnim vremenom te da mu 'sport nije stranac, ali postoji nešto u boksu što nadilazi njegovu ljubav prema kretanju'.

Madonna je u prošloj vezi bila kratko, a započela ju je prošle godine nakon što je prekinula vezu s Ahlamalikom Williamsom (28). Njih dvoje zajedno su bili tri godine.

- Bio je to samo vrlo ležeran odnos s Darnellom, tako da nije slomljena. Samo se razlaz dogodio u krivo vrijeme. Ona ima manje krize samopouzdanja i ovo ne pomaže. Dobro se zabavljala s Andrewom, ali to nikada nije bila ljubav ili nešto slično - ispričala je Madonnina predstavnica za odnose s javnošću.

Vijest o Madonninom novom odabraniku stigla je nešto manje od dva tjedna nakon smrti glazbeničinog brata. Madonnin najstariji brat Anthony Ciccone preminuo je u 66. godini, a vijest o njegovoj smrti potvrdio je Joe Henry, suprug Madonnine starije sestre Melanie Ciccone.

- Moj šogor, Anthony Gerard Ciccone, napustio nas je prošle večeri. Poznajem ga od svoje 15. godine. Anthony je bio složen lik, ali volio sam ga i razumio bolje nego što sam mu ponekad bio spreman reći - napisao je Joe u izjavi.

Glazbenica se od brata oprostila preko društvenih mreža. Pop zvijezda podijelila je crno-bijelu sliku na kojoj sjedi za stolom sa svom braćom i sestrama tijekom večernjeg izlaska, a koju je snimio fotograf Bruce Weber 1986. godine. Bio je to vrhunac njezine karijere sa svih pet singlova s njezina trećeg studijskog albuma True Blue - "Live to Tell", "Papa Don't Preach", "True Blue", "Open Your Heart" i "La Isla Bonita" - svi su postali broj jedan u Americi ili Velikoj Britaniji.

Zahvalivši Anthonyju na ulozi koju je odigrao u njezinu životu, pjevačica je napisala: "Hvala ti što si me oduševio kao mladu djevojku i upoznao me s Charliejem Parkerom, Milesom Davidom, budizmom, taoizmom, Charlesom Bukowskim, Richardom Brautiganom , Jackom Kerouacom i ekspanzivnim razmišljanjem izvan okvira. Posijao si mnogo važnog sjemena."

