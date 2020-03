Da se naježiš! 4 tenora udružili snage s tamburašima, poslušajte kako to zvuči

Nepredvidiva zdravstvena situacija uzrokovana koronavirusom i pokret #ostanidoma potakli su naša vrhunska 4 Tenora da se pridruže prijateljima tamburašima i naprave senzacionalnu stvar! Nakon sjajnog koncerta s Revijskim orkestrom Zagrebačke filharmonije u rasprodanoj Ciboni, koji smo imali priliku vidjeti u nedjelju na HTV-u, Tenori nam donose još jednu glazbenu čaroliju pod virtualnim ravnanjem Tibora Büna!

Po prvi puta u povijesti prema ideji maestra Büna i Vladimira Garića, zahvaljujući univerzalnom aranžmanu Mirana Tikvickog, mladoga perspektivnog tamburaša koji je završio glazbenu akademiju Berklee College of Music, i dugogodišnjeg tamburaša Franje Batoreka, 4 Tenora i WOTO / World Online Tamburitza Orchestra obradili su pjesmu "What a wonderful world", jedan od najvećih hitova kultnog Luisa Armstronga.

No, odakle uopće ideja? Dirigent Bün otkrio je detalje: "Razgovarali smo se, dugo vijećali i zaključili - pa zašto ne bismo udružili snage i obradili neku neka svjetska stvar? Vlado Garić došao je na ideju da to poznati bude baš Luis Armstrong i evergreen "What a wonderful world". Znamo da do sada nitko nije izvodio ovaj aranžman i da će sigurno izvrsno zvučati. Miran i Franjo odradili su odličan aranžerski posao, a glazbeni potencijali Tenora itekako su došli do izražaja u ovoj kombinaciji. Svaki je otpjevao strofu za sebe, uz njih su tamburice iz različitih dijelova svijeta pa je ovo zaista jedno veličanstveno izdanje!"

Suradnja Vladimira Garića, Filipa Hozjaka, Marka Pecotića i Đanija Stipaničeva s maestrom Bünom traje već neko vrijeme. Tako su Tenori ove godine za Valentinovo u Čakovcu održali dva uzastopna koncerta s Tamburaškim orkestrom CTK-a pod ravnanjem maestra Büna.

Koncert 4 Tenora i u Čakovcu 2020. godine

Upravo su dirigent Bün i Miran Tikvicki, vrsni tamburaški glazbenici, u doba svjetske krize uzrokovane koronavirusom osnovali World Online Tamburitza Orchestra. U ovom su orkestru okupljeni iskusni svirači i voditelji tamburaških sastava i orkestara iz cijelog svijeta, a povezuje ih dugogodišnje sudjelovanje na Školi hrvatskog folklora u organizaciji Hrvatske matice iseljenika. I ljubav prema tamburici, naravno! Želja im je promicati tamburicu kao nacionalni instrument. A kako drugačije to činiti sada, kada svi pozivaju #ostanidoma, nego putem novih medija i online svijeta. U tom digitalnom ozračju nastala je prva snimka World Online Tamburitza Orchestra - skladba „Vrtuljak“, dobro poznatog maestra Siniše Leopolda, koji ju je najavio te virtualno dirigirao!

Foto: Promo

A sada je na redu druga snimka na koju se osvrnuo i Vladimir Garić: "Naš prijatelj Tibor javio se s idejom da napravimo obradu neke pjesme povodom nemilih događaja zadnje vrijeme i malo razveselimo i potaknemo ljude. Ja sam se sjetio pjesme “What a wonderful world”, koju sam prije točno godinu dana izvodio na koncertima u New Yorku, kada još nitko od nas nije ni sanjao što će se, nažalost, dogoditi u budućnosti. Izvrstan posao napravili su naši tamburaši i ovom prilikom im od srca zahvaljujem te se zajedno nadamo u bolje sutra i da svijet iz ove situacije izađe jači i ljepši!"

Svi skupa zvuče fenomenalno, a mi ćemo dodati da šalju i pozitivnu poruku: glazba ujedinjuje i osnažuje, ma gdje god bili!