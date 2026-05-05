FOTO Tko je prezgodna supruga splitskog gradonačelnika? 16 godina radila je gradskoj upravi, a onda je dala otkaz

Prekjučer je, 3. svibnja na Starom placu glazbena diva Tereza Kesovija održala svoj posljednji koncert u karijeri u Splitu. Naime, došle su ju podržati mnoge osobe iz javnog života, a među njima našli su se i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, u pratnji supruge, zgodne Matilde Šute. Atraktivna plavuša odjenula je crno-bijelu košulju asimetričnog printa, hlače visokog struka, a kosu je pustila u lagane i prirodne valove. Tomislav je igrao "ziheraški" te je odjenuo crno odijelo i bijelu košulju. Upravo smo se ovim lijepim povodom, njihovim zajedničkim izlaskom u javnost, odlučili prisjetiti njihova privatnog života, kao što smo učinili i prošle godine u lipnju, kada je HDZ-ovac postao gradonačelnik. Naime, rođen je 1982. u Splitu, gdje je odrastao, školovao se, osnovao obitelj te i dalje živi. Diplomirani je ekonomist s dodatnim specijalizacijama iz forenzičnog računovodstva, javne uprave, pripreme EU projekata i upravljanja. Karijeru je započeo u Ministarstvu financija, gdje je radio od 2007. do 2014. godine. Obnašao je funkciju predsjednika Nadzornog odbora tvrtke Cetina d.d. iz Sinja, a bio je i direktor Regionalnog centra čistog okoliša u Lećevici te sudski vještak za poreze i financije.

Šira javnost upoznala ga je kao direktora splitskog Vodovoda i kanalizacije, gdje je, prema vlastitim riječima, pokrenuo investicije veće od 300 milijuna eura u infrastrukturu vodovoda i odvodnje. Tu je funkciju obnašao sve do 2023. godine kada je smijenjen nakon političkih promjena u gradu Splitu. Šuta je uspješan na poslovnom planu, ali ni na onom privatnom nije ništa lošije. Sa zgodnom suprugom Matildom Šutom u braku je od 2008. godine. Imaju troje djece, sina Zvonimira (17) te kćeri Lauru (13) i Klaru (8). Oboje su diplomirali na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Njegova supruga je 1. lipnja, na dan glasanja u drugom krugu lokalnih izbora odjenula bijelu haljinu bez rukava, a time je istaknula svoju jednostavnost i sofisticiranost. Poseban detalj bio je ovratnik haljine s kojega je padala traka, stilski podsjećajući na kravatu, a pažnju je privukao i kratki kroj koji je isticao noge. Uz haljinu je kombinirala smeđe salonke i torbicu u svijetloplavoj nijansi, čime je svom izgledu dodala dozu svježine i proljetne lakoće. Slingback salonke inače su hit izbor svake proljetne sezone jer spajaju udobnost s elegancijom. Od nakita su se isticale naušnice u zlatnoj boji, a blago valovitu kosu nosila je raspuštenu.

Matilda je, kao što smo spomenuli, diplomirana ekonomistica. Donedavno je radila u splitskoj gradskoj upravi, gdje je provela 16 godina u Službi za financije. Iako je bila cijenjena i od političkih suparnika, početkom godine odlučila je dati otkaz u Banovini i nastaviti karijeru u privatnom sektoru, preuzimajući upravljanje obiteljskom tvrtkom Financial Office, prenose domaći mediji. Osim što zajedno imaju troje djece, ona je Tomislavov važan oslonac u njegovoj političkoj karijeri. Za kraj, splitski gradonačelnik aktivno se bavi sportom, a nekada je profesionalno trenirao i tenis. Strastveni je navijač Hajduka.