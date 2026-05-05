FOTO 'Velika promjena' o kojoj se šutjelo: Nova knjiga Josipe Pavičić ruši stigme
Menopauza je tema o kojoj se danas sve više govori. Nova generacija žena koja se susreće s tom važnom životnom promjenom sve glasnije progovara o izazovima i problemima s kojima se suočava tijekom prijelaza. Upravo zato i najnovija knjiga spisateljice Josipe Pavičić, „Mala knjiga o velikoj promjeni – o menopauzi, bez zadrške“, predstavlja važan doprinos toj temi.
Josipa Pavičić ne piše s distance. Fragmenti njezina vlastitog iskustva daju knjizi relevantnost, ali i toplinu. Knjiga hrabro mijenja zastarjelu društvenu sliku menopauze kao kraja ženstvenosti i nudi radikalan zaokret: umjesto fokusa na ono što nestaje, autorica osvjetljava ono što nastaje.
Odvažna i iskrena, kao i uvijek kada govori o važnim temama, bilo da je riječ o karcinomu dojke, narcizmu ili menopauzi, Josipa Pavičić nastoji pomoći drugima da prepoznaju problem, osjećaju se shvaćeno i potraže pomoć.
„Ova je knjiga moj direktan spisateljski odgovor na temu koja se predugo ignorirala, kao i odgovor na šutnju i sram koji od davnina prati menopauzu. Knjiga je temeljit i praktičan vodič koji na jednom mjestu sadrži sve što žena treba znati o ovoj promjeni. U 'Maloj knjizi o velikoj promjeni' u fokusu je menopauza, a neke crtice mog iskustva u njoj dokaz su autentičnosti, proživljenog, jer mi ljudi nepogrešivo osjećamo razliku između suhoparne teorije i proživljene 'prakse'
Uz autoricu, u urbanoj zelenoj oazi restorana Botanist o knjizi su govorile i stručnjakinje koje su sudjelovale u njezinu nastanku: dr. Sanja Toljan, dr. Ana Jelčić, magistra nutricionizma Sandra Krstev Barać i kineziologinja Vanja Kovačić.