Maja Šuput prepustila se čarima Šimina Splita: 'Bit će naša nevjesta!'

Nakon užurbanih dana ispunjenih brojnim obvezama, naša glazbenica Maja Šuput odlučila je predah potražiti na moru. Popularna pjevačica javila se pratiteljima iz Splita, gdje je objavila niz fotografija s plaže Žnjan. Upravo ta lokacija, koja je nedavno zasjala u novom ruhu, posebno je draga i Šimi Elezu, koji ju je, čini se, upoznao s njezinim čarima. Na fotografijama Maja pozira uz more, vidno dobro raspoložena, dok joj vjetar nosi kosu. Uz objavu je kratko poručila: "Jedini vitamin koji trebam... Split", jasno dajući do znanja koliko joj odgovaraju sunce, more i dalmatinski ugođaj. I u opuštenom izdanju Maja je ostala vjerna svom prepoznatljivom stilu. Za šetnju uz more odabrala je svjetloplavu trenirku s kratkim hlačicama, bijele tenisice i čarape, a cijelu kombinaciju upotpunila je upečatljivim avijatičarskim sunčanim naočalama. "Postat će splitska nevjesta", "Što nam Maja voli Split", "More je lijek za sve" i "Slatkica", samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave.

Podsjetimo, jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica nedavno je gostovala u prvom podcastu "Nema labavo by IN magazin", gdje je otvoreno govorila o brojnim temama. Među ostalim, dotaknula se i svoje veze sa Šimom Elezom, poznatim kao Gospodin Savršeni. Voditeljica joj je u jednom trenutku pustila njezine ranije izjave, među kojima je bila i ona da nikada ne bi bila s mlađim muškarcem. Maja je na to iskreno odgovorila: "Ja jesam uvijek voljela frajere malo starije od sebe. Sviđali su mi se ti malo prosjedi, šarmantni i lijepo odjeveni, dok nisam došla u godine u kojima sam i sama starija, pa su mi sada ti stariji možda ipak malo prestari. Trenutačno sam u toj fazi", priznala je pjevačica. Voditeljica ju je potom upitala osjeća li razliku u godinama sa Šimom.

"Više osjećam razliku u našim centimetrima, jer je on toliko viši od mene da će dobiti išijas koliko se saginje. Ja sam sva iskrivljena i najlakše mi je kad sjedimo ili ležimo, tada možemo normalno razgovarati. A kad smo kao normalni ljudi koji šeću, hodaju ili nešto pričaju, onda mi je baš teško. Ali razliku u godinama ne osjećam", otkrila je Maja pa nastavila: "Prije svega, on ne izgleda u skladu sa svojim godinama. A drugo, po ponašanju je vrlo zreo, u nekim situacijama čak i staromodan, a ponekad i odrasliji od mene. Tako da razliku u godinama zaista ne osjećam." Ipak, priznala je da određene razlike među njima postoje. "Više vidim razliku u našem ponašanju jer je on stvarno Dalmatinac. Prvi put sada vidim što to zapravo znači. On je valjda klasični prototip Dalmatinca i trebalo bi ga uramiti, a ja sam valjda tipična Zagrepčanka, i tu je razlika puno veća nego u godinama. Kad njega vidim, uopće nemam dojam da je toliko mlađi. Vidi se da je mlad, ali ne toliko mlad koliko zapravo jest", ispričala je Šuput. Pjevačica se osvrnula i na Šiminu najveću vrlinu. "On je prije svega iznimno zabavan i opušten, a jednoj ženi u mojim godinama, koja je često mrtva umorna od posla i svega što je prošla, zaista treba ta doza lakoće života. Nekad zaboravimo da je u redu da nam dan počne s pjesmom. Da su smijeh i glupiranje u redu", rekla je Maja.

Na pitanje vidi li se u budućnosti ponovno u braku nije željela izravno odgovoriti, no kratko je zaključila: "Kad se žena razvede, brak joj nije na listi prioriteta." Podsjetimo, Maja je ranije gostovala i u podcastu Večernjeg lista "Show na kvadrat", gdje je progovorila o odnosima s bivšim partnerima te otkrila ima li savjet za žene koje žele ostati u korektnim odnosima nakon prekida ili razvoda.

"U mojoj se glavi nije ništa promijenilo s obzirom na to da sam ja u ovom statusu već neko vrijeme. Nisam ja sebe iznenadila kao vas prije nekoliko dana svojom objavom. Nisam vas ni željela tako iznenaditi, ali natjerala me sila da to objavim. Doznala sam da će mediji objaviti tu vijest, pa sam ja onda stisnula gas", priznala je kroz smijeh. Dodala je kako ne namjerava nikome dijeliti savjete o vezama jer ih, kako kaže, ni sama ne bi slušala. "Eto, sve je normalno, osim što je stiglo iznimno, iznimno puno ponuda za vikend. Cijeli sam vikend pjevala i vozila se s jednog kraja zemlje na drugi, a mobitel mi nije prestajao gorjeti. Nisam željela čitati članke jer mi je to stvarno bilo previše. Zapravo, to je previše za svačiji ukus, a pogotovo za aktera. Zato sam čitala poruke u DM-u i mogu vam reći da se ljudi stvarno ne srame", otkrila je Maja Šuput u podcastu.