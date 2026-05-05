UŽIVALA JE

Naša poznata plus size manekenka proslavila rođendan i otkrila što je dobila na poklon: Dajte mi tamburaše

05.05.2026.
u 17:30

Lucija Lugomer s pratiteljima je na Instagramu podijelila dio obiteljske atmosfere s proslave svog 33. rođendana

Influencerica i plus size model, Lucija Lugomer, proslavila je 33. rođendan i na Instagramu je pokazala kako je izgledala proslava s njezinim ukućanima i kako su proveli taj slavljenički dan. U galeriji fotografija objavljenih ovim povodom pokazala je i kako je za rođendanski poklon dobila let balonom.  "Dajte mi tamburaše, dobre ljude i razlog za slavlje. #BIRTHDAYGIRL Prva sam u redu, pjevam najglasnije, plešem kao da ne postoji sutra. Biti ću sve. Navijati od srca. A znam i plakati od sreće.  Dok god mi dozvoljavate da budem svoja, imate odškrinuta vrata kod mene.", napisala je Lucija u opisu objave. Uskoro su joj stigle čestitke brojnog pratitelja i prijatelja koji su joj pisali: "Sve najbolje ljepoto moja od srca. Sretan roćkas draga. Nek je sretan draga Lucija. Sretan roćkas lutko". Lucija je mnogima jedna od omiljenih influencerica i pratitelji cijene njezinu iskrenost. 

Neki od influencera nemaju problem javno govoriti o tome koliko zarađuju, pa je tako Lucija Lugomer u jednom intervju govorila o ovoj temi. – Bit ću iznimno iskrena, iako ću možda dobiti hejt zbog toga, ali realno, za dvije odrađene suradnje može se jedna dobra plaća doma donijeti. Influencer radi danonoćno. Dakle, to je gdje sam, jesam li, zašto sam. Mi smo takozvani najjeftiniji mediji za jednog klijenta – ispričala je Lucija Lugomer. U ovom poslu bitna su i ulaganja od onih vidljivih poput make-upa do onih koji se nalaze iza kamere. – Moja su ulaganja, između ostalog, što imam suradnju s jednim snimateljem i fotografom, tako da sam muža maknula s te odgovornosti, nije dobro išlo – objasnila je je Lucija Lugomer.

Lucija na društvenim mrežama dijeli i neke obiteljske trenutke. Ona i njezin suprug, poduzetnik Danijel Grlić u braku su od 2018. godine, a  zaručili su se 2017. godine na dubrovačkom Stradunu, nakon dvije godine veze. Vjenčali su se u lipnju 2018. godine u crkvi sv. Blaža u Zagrebu, gdje je mladenka stigla u raskošnoj vjenčanici skrojenoj od 30 metara ruskog bijelog satena koju je izradila Ivana Bilić, vlasnica hrvatskog brenda Royal Bride. Roditelji su Leona i Noela.

