'Čuje se i danas u pjesmama našeg benda 'Neki to vole vruće' da smo voljeli i slušali zapadnjačku glazbu'

Dron-pogled sa stropa punog i rasplesanog zagrebačkog kluba Tvornica. Dvoje mladih drže se za ruke i polako probijaju s jednog kraja dvorane na drugi. Oko njih ljudi u zanosu plešu i pjevaju pjesme koje naš mladi par očito i ne poznaje. Pa imaju dvadesetak godina, on je moj sin koji me molio da mu, naravno, sredim upad na davno rasprodani koncert grupe Neki to vole vruće, a kako bi impresionirao novu curu. Ona mu je, čim su ušli u klub, otvoreno rekla da glazbu koju izvode dvojica starijih stričeka na pozornici ne zna i da želi doma. I otišli su, a za njima je ostala puna Tvornica, i to drugu večer za redom ispunjena ljudima koji su uz pjesme "Jeans generacija", "California", "Teška vremena", "Medu moj i šećeru", "Reci da", "Kakva noć" i druge odrastali, plesali i zaljubljivali se. A Silvestar Dragoje - Šomi i Miroslav Stanić - Jimmy ispisali su i uz bend izveli pjesme koje kao da su, bar neke od njih, utkane u kolektivnu svijest Zagreba, a i puno šire, u fileu "dobra pop-rock zabava i čagica". Davno su bili na vrhuncu karijere, ali i dalje imaju pomalo kultni status na glazbenoj sceni, pune manje ili veće dvorane, a u razgovoru za Ekran priznali su mi da imaju i par novih pjesama i žele iduće godine održati veliki oproštajno-obljetnički koncert. Ovo će se ljeto uglavnom odmarati, a onda kreću dalje. Šomi i slika, pa 4. rujna ima izložbu, "Patide II", u sklopu Scene Amadeo, na kojoj će 10. rujna s bendom održati tzv. unplugged koncert. Uz spomenute hitove možete plesati i na Zagrebačkom velesajmu 5. rujna i u zagrebačkom Petom kupeu, predzadnju večer listopada.