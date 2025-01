Crvena Jabuka nastavlja slavljeničku turneju u još dva grada u Hrvatskoj

Legendarni pop-rock bend Crvena Jabuka, koji već četiri desetljeća osvaja srca obožavatelja diljem regije, svoju veliku slavljeničku europsku turneju bravo! Crvena Jabuka nastavlja u još dva grada u Hrvatskoj. Glazbeni spektakl, nakon Osijeka, stiže u Arenu Varaždin 17. svibnja 2025. godine, a zatim 31. svibnja 2025. godine i u Zadar, na Višnjik.

"Biti na pozornici i dijeliti emociju s publikom, to je ono što nas pokreće. Svaki nastup je nova prilika da osjetimo onu iskrenu povezanost koja je jedinstvena i koja traje sve ove godine. Teško je opisati taj osjećaj zajedništva, ali uspomene koje stvaramo na svakom koncertu neprocjenjive su", poručio je Dražen Žerić Žera tijekom emisije Uhvati ritam na bravo! radiju, kod Tatjane Jurić.

Osim uz bezvremenske hitove poput Dirlija, Tugo nesrećo, Volio bih da si tu, Nekako s proljeća, Tuga, ti i ja, Vjetar se vezat ne može, Ima nešto od srca do srca, Stižu me sjećanja, Bježi kišo s prozora, Zovu nas ulice i mnoge druge uz koje su odrasle generacije, publika će uživati i u pjesmama s najnovijeg albuma – Mirišu jabuke.

Uz naslovnu, među 12 pjesama, poseban put do srca publike pronašle su i emotivne Kad joj neko ime spomene, Dao sam ti dušu i Tula, koja je dobila i prateći videospot snimljen u Sarajevu. Crvena Jabuka je spremna za slavljeničke koncerte sa svojom vjernom publikom koja je uz njih dugih 40 godina. Ne propustite priliku biti dio ovog glazbenog spektakla, ulaznice za najavljene koncerte u Varaždinu i Zadru već su u prodaji.