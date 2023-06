Čim krene uvodna špica Dnevnika Nove TV, sin Šimun viče 'tata', ali moj glas još nije detektirao

Nina Slišković Goleš, Splićanka sa zagrebačkom adresom, jedna je od najprepoznatljivijih voditeljica na Top radiju, novoj zagrebačkoj postaji koja je u kratkom vremenu osvojila srca slušatelja. Ninu slušamo svaki dan od 13 do 17 sati, kada nas uvodi u popodne svojim odabirom glazbe, ali i zanimljivim informacijama. Nina je i supruga Dine Goleša, voditelja Dnevnika Nove TV, i mama dvogodišnjeg Šimuna.

Pročitao sam u vašoj biografiji kako ste još kao dijete sa sestrom snimali radijske emisije. Jeste li već tada maštali da ćete biti radijska voditeljica?

Pa zapravo i nisam, meni se radio dogodio poprilično spontano i bez nekog predumišljaja, iako je logičan nastavak na studij novinarstva koji sam završila, međutim ne mogu reći da sam niti pri biranju fakulteta imala jasnu viziju gdje želim da me to odvede. S druge strane, u radio sam se kao medij zaljubila već kao dijete. Kod nas doma se uvijek prvo palio radio, a tek onda kuhala kava, tako da sam tu neku ljubav, prisnost i povezanost prema radiju vrlo rano osjetila.

Jeste li od tate naslijedili ljubav prema glazbi? Čuo sam da ste mu za svoje radijske emisije presnimili kasete "nekih tamo Dire Straitsa"?

Nebrojeno tatinih kazeta smo sestra i ja u djetinjstvu uništile snimajući svoje nazovi "radijske emisije", a neke kao dokaz i danas postoje. Sjećam se da je tata imao popriličnu kolekciju ploča i kazeta kultnih izvođača koji su meni tada bili skroz nebitni, ali kada sam malo stasala i čula "te neke Dire Straitse, Rolling Stonese, Beatlese" i ostalu ekipu s njegovih ploča, shvatila sam kolika je vrijednost svega toga i koliko kul tatu imam. Danas je velika većina te kolekcije ploča kod mene doma i u svakodnevnoj upotrebi.

Prvo ste studirali u Zadru, pa ste magistrirali u Zagrebu. Kako ste odlučili ostati u Zagrebu?

Što bi TBF-ovci rekli: "dogodila se ljubav". Osim što sam u struci počela raditi još za studentskih dana, pa me posao vrlo rano počeo vezati za Zagreb, izgradila sam jedan lijep život tu, zaljubila sam se i u taj grad i u sve prilike koje mi pruža, a onda i u svog muža (što se čak i rimuje). Tako da je ostanak u Zagrebu bio logičan. Moja nostalgija za rodnim Splitom neće prestati nikada, i nadam se da ću ju jednom preseljenjem i utažiti, ali još neko vrijeme će trebati pričekati...

Radijsku karijeru počeli ste na Totalnom FM-u. Sjećate li se prvog odlaska u eter, kako je to izgledalo, je li bilo treme?

Naravno da se sjećam, prvo dizanje mikrofona i paljenje one crvene "on air" lampice se ne zaboravljaju... Moj početak je bio i stresan i pun treme, ali to su one stvari kojima "ćemo se jednog dana smijati". Doduše to vrijeme još nije došlo, kad danas čujem snimku svog prvog ulaska u eter, za koji sam tada bila uvjerena da je solidan, uhvati me i mala doza srama. Ali gledam na to samo kao na pokazatelj razvoja i napretka koji se u međuvremenu dogodio. Kao osoba sam jako samokritična i veliki perfekcionist, pa mi ni s odmakom od jednog dana ništa više ne zvuči baaaaš tako dobro i uvijek pronađem nešto što je moglo biti i bolje, a ovo je definitivno jedan od poslova u kojima se svakodnevno nadograđuješ i rasteš. I bit ću iskrena, trema mi se zna zalomiti i dan-danas. Ali uvijek si kažem - trema je dobra, to je znak da ti je stalo...

Foto: Gordan Svilar

Punih šest godina radili ste na Enteru. Po čemu pamtite te godine? Upoznali ste i brojne poznate DJ-eve, koje biste intervjue izdvojili?

Predivno je bilo biti dio priče Entera od njegovih prvih sekundi. Iz današnje perspektive vidim kako sam rasla s rastom tog radija, zapravo mogu reći da smo zajedno odrasli. Puno je trenutaka koje neću nikad zaboraviti, što u eteru što izvan njega, puno je slušatelja koji su mi s vremenom postali i dragi prijatelji, puno sjajnih partyja smo organizirali i odradili, do fajrunta, kako i dolikuje... Tu su i neke stvari koje već sad sama sebi jedva vjerujem da su se dogodile, a moja djeca će jednom sigurno misliti da izmišljam - kao live program od ljeta do ljeta iz srca Ultra Europe festivala, prvi radijski reality "enter the challenge" gdje smo kolegica Alex Milinković i ja pratile dvije grupe slušatelja koji su bez novca trebali u 24 sata otići što dalje od Zagreba pri čemu sam sa svojim teamom završila u Nizozemskoj... Pa do pristupa nebrojenim pozornicama i backstageovima, intervjua i druženja s nevjerojatnim izvođačima: Dash Berlin, Markus Schulz, R3hab, Sigma, upoznavanje Armina Van Buurena... Bilo ih je previše da bih se uopće sjetila svih... Kad sve sumiram, bila je to jedna nevjerojatna priča koja mi je puno toga pružila, izgradila me i kao osobu i kao radijsku voditeljicu i kao kreativca i na tome ću zauvijek biti zahvalna.

Kako ste se odlučili na prelazak na Top Radio?

Prelazak s Entera na Top Radio bio je logičan slijed događanja... Došlo je vrijeme da se Enter prepusti nekim novim, mladim, sjajnim ljudima, koji će tu priču graditi dalje s jednakim entuzijazmom i elanom s kojim sam ja to nekada radila i gradila. Kako sam i sama privatno ušla u neko zrelije i mirnije razdoblje života, tako sam vidjela Top Radio kao priliku za dodatan rast i razvoj u koju se savršeno uklapam.

Slušamo vas svakog radnog dana od 13 do 17. Kako se pripremate za vaš show? Koliko imate slobode u odabiru tema ili glazbe?

Gotovo svakodnevno prije samog showa i pripreme sjednem na kavu sa svojim producentom Davorom Cotom, gdje prokomentiramo neke aktualnosti, situacije, priče iz kojih se najčešće izrodi tema koju želimo podijeliti sa slušateljima. Uvijek kažem da se radio ne radi, već živi, tako se na gotovo dnevnoj bazi uhvatim kako s Cotom razmjenjujem linkove, poruke, glasovne poruke u razna doba i nedoba, s materijalima koji bi nam bili potencijalno zanimljivi za show. Tako da mogu reći da kod nas priprema za ono što se događa u eteru traje 24 sata dnevno. Kad si dugo u ovom poslu onda u nekom trenutku sve kreneš gledati kroz perspektivu "kako bih to mogao iskoristiti za svoj show". Pri odabiru tema imamo manje-više potpuno otvorene ruke - jako je bitno biti iskren sa slušateljima, ne pretvarati se, biti tko jesi i stavom i odabirom teme i pričom. Slušatelj to prepozna i cijeni. Tako da tu imamo potpunu slobodu. Što se glazbe tiče, to je domena našeg glazbenog urednika, čija vrata su uvijek otvorena za sve naše potencijalne želje i potrebe showa.

Javljaju li vam se slušatelji, komentiraju li vaše emisije?

U stalnoj smo i svakodnevnoj interakciji sa slušateljima, najčešće kroz teme koje obrađujemo, ali ima i onih koji se jave čisto da pozdrave, pohvale, podijele neku svoju priču, naravno, ima i onih koji se jave s nekom kritikom. Sve je to uobičajeni dio ovog posla i zapravo sam jako sretna kad kod slušatelja izazovem reakciju. To su najveće nagrade u ovom poslu - doprijeti do slušatelja.

Koliko vam se promijenio život otkad ste postali mama malog Šimuna?

Ne pretjerujem kad kažem da se radi o zaokretu od 180 stupnjeva. Osim što me majčinstvo iz temelja promijenilo kao osobu i stvorilo neku strpljiviju, razumniju, opušteniju Ninu, presložilo mi je potpuno ljestvicu životnih prioriteta. Centralna ličnost mog života zadnje dvije godine je Šimun i koliko god majčinstvo bilo izazovno, uživam u svakoj sekundi. Baš me nedavno netko pitao fale li mi neke stvari iz života prije djeteta - ne fale. Iskreno to kažem i svjesno biram svaki svoj slobodan trenutak posvetiti svom djetetu.

Foto: Privarni album

Sluša li vas Šimun na radiju i prepoznaje li kad vidi tatu na televiziji?

Čim krene uvodna špica Dnevnika Nove TV, Šimun viče "tata", ali da sam ja onaj glasić iz radija - to još uvijek nije detektirao, ni uz silne napore.

Prije tri godine pokrenuli ste gastro blog Jedi voli soli. Što je s njim, više se ne bavite time?

Jedi voli soli bio je projekt s kojim sam krenula za vrijeme lockdown-a kad sam silom prilika imala slobodnog vremena na pretek, što je za mene bila jedno potpuno nova životna situacija. Iako je kuhinja i dalje mjesto u kojem volim provoditi vrijeme, u deficitu sam istog kako bih to svoje uživanje pretočila u kvalitetan sadržaj za gastro profil na Instagramu. Svako toliko dobijem pitanje ili molbu da se ponovno aktiviram na tom polju, i koliko god bih to voljela, uz poslove kojima se bavim, ali i dijete teško bih to trenutno ugurala u svoj raspored. Možda, jednom i rado…



Koji su vam inače omiljeni specijaliteti?

Velika sam ljubiteljica mediteranske kuhinje, talijanske kuhinje, obožavam sve morske specijalitete, većina kuharica na mojim policama je baš te tematike... Ipak, na tronu i iznad svega stoji - mamina kuhinja.

Što planirate dalje u radijskoj i novinarskoj karijeri? Imate li ideje za nove emisije?

Ispostavilo se da sve što sam ikad u životu planirala nije se realiziralo, ali i da su me najbolje stvari i prilike uhvatile na prepad i ispale sjajne. Trenutno uživam u fazi u kojoj jesam. Osjećam se ispunjeno i privatno i poslovno. Svoju kreativnu stranu zadovoljavam radijskim poslom, u slobodno vrijeme pišem, bavim se društvenim mrežama što mi je također strast i trudim se uživati u svakom tom trenutku bez previše razmišljanja o tome što sutra nosi. Biti prisutan u trenutku i davati sve od sebe odmah i sad - to je neka formula kojom se vodim.

